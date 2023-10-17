Tam Boyutta Gör Samsung’un 2024 yılında tanıtacağı Galaxy S24 serisi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bildiğiniz gibi yeni nesil telefonların hangi işlemciler ile destekleneceği halen doğrulanmadı. Bugünse Galaxy S24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 ile Geekbench'te test edildi. İşte erken test sonuçları.

Samsung Galaxy S24+ test edildi

Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformunun çok yakında geri döneceği söyleniyor.

Zira son raporlara göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, satıldığı bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya çıkması bekleniyor.

Galaxy S24 Ultra ise, yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenecek. Bugün Geekbench'ten gelen raporlar ise Snapdragon 8 Gen 3'lü Galaxy S24+ modelinin performansına ışık tutuyor.

S23 Ultra'dan iki kat hızlı

Tam Boyutta Gör Görüntülere bakıldığında Galaxy S24 Plus'ın Snapdragon 8 Gen 3 ile listelendiğini görüyoruz. Ancak bu sızıntıdaki en önemli nokta işlemcinin GPU skorları. Öyle ki Galaxy S24+, Geekbench testlerinde 17.031 Vulkan skoruna ulaşıyor. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 2 destekli S23 Ultra, benzer testlerde 9.379 puana sahip.

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Dolayısıyla yüzde 81,6 gibi önemli bir performans artışı söz konusu. Ayrıca bu skorun, GeForce GTX 1050 ile benzer seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak tüm bunların sentetik test sonuçları olduğunu unutmamak gerek. Niketim Snapdragon 8 Gen 3 halen tanıtılmış değil. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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Samsung Galaxy S24+ test edildi: S23 Ultra'dan iki kat hızlı