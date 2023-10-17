Samsung Galaxy S24+ test edildi: S23 Ultra'dan iki kat hızlı

Samsung Galaxy S24+ test edildi
Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformunun çok yakında geri döneceği söyleniyor.
Zira son raporlara göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, satıldığı bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya çıkması bekleniyor.
Galaxy S24 Ultra ise, yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenecek. Bugün Geekbench'ten gelen raporlar ise Snapdragon 8 Gen 3'lü Galaxy S24+ modelinin performansına ışık tutuyor.
S23 Ultra'dan iki kat hızlı
Dolayısıyla yüzde 81,6 gibi önemli bir performans artışı söz konusu. Ayrıca bu skorun, GeForce GTX 1050 ile benzer seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak tüm bunların sentetik test sonuçları olduğunu unutmamak gerek. Niketim Snapdragon 8 Gen 3 halen tanıtılmış değil. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.