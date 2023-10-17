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    Samsung Galaxy S24+ test edildi: S23 Ultra'dan iki kat hızlı

    Samsung Galaxy S24 Plus, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, GPU testlerinde S23 Ultra'dan iki kat hızlı. İşte erken sonuçlar...
    Samsung Galaxy S24+ test edildi: S23 Ultra'dan iki kat hızlı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 2024 yılında tanıtacağı Galaxy S24 serisi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bildiğiniz gibi yeni nesil telefonların hangi işlemciler ile destekleneceği halen doğrulanmadı. Bugünse Galaxy S24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 ile Geekbench'te test edildi. İşte erken test sonuçları.

    Samsung Galaxy S24+ test edildi

    Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformunun çok yakında geri döneceği söyleniyor.

    Zira son raporlara göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, satıldığı bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya çıkması bekleniyor. 

    Galaxy S24 Ultra ise, yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenecek. Bugün Geekbench'ten gelen raporlar ise Snapdragon 8 Gen 3'lü Galaxy S24+ modelinin performansına ışık tutuyor.

    S23 Ultra'dan iki kat hızlı

    Samsung Galaxy S24+ test edildi: S23 Ultra'dan iki kat hızlı Tam Boyutta Gör
    Görüntülere bakıldığında Galaxy S24 Plus'ın Snapdragon 8 Gen 3 ile listelendiğini görüyoruz. Ancak bu sızıntıdaki en önemli nokta işlemcinin GPU skorları. Öyle ki Galaxy S24+, Geekbench testlerinde 17.031 Vulkan skoruna ulaşıyor. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 2 destekli S23 Ultra, benzer testlerde 9.379 puana sahip.

    Dolayısıyla yüzde 81,6 gibi önemli bir performans artışı söz konusu. Ayrıca bu skorun, GeForce GTX 1050 ile benzer seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak tüm bunların sentetik test sonuçları olduğunu unutmamak gerek. Niketim Snapdragon 8 Gen 3 halen tanıtılmış değil. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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