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    Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin S Pen kalemi sertifikalarda göründü

    Android dünyasının yeni yıldızı olması beklenen Samsung Galaxy S24 Ultra amiral gemisi modelinde kullanılacak S Pen kalemi sertifika onaylarında girmeye başladı.
    Samsung Galaxy S24 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni amiral gemisi için yeni yılın ilk günleri işaret edilirken cihazlar sertifika onaylarına girmeye devam ediyor. Bu kez Galaxy S24 Ultra modelinin S Pen kalemi Bluetooth sertifikalarında ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S24 Ultra sertifika onaylarında

    Galaxy Note serisinin sona ermesiyle S Pen kalem teknolojisi kendisini Galaxy S Ultra serisinde bulmuştu. Galaxy S24 Ultra modelinde de S Pen görmeye devam edeceğiz. Bluetooth sertifika onayı da bunu gösteriyor.

    Bluetooth 5.1 üzerinde çalışacak yeni S Pen ile ilgili bilinenler şimdilik çok az ancak önceki nesle göre Samsung’un önemli iyileştirmeler yapacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 yonga setlerini bölgeye göre sunacak olan Galaxy S24 serisinin gelişmiş yapay zekâ, daha güçlü grafik birimi, ışın izleme gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 11 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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