Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin S Pen kalemi sertifikalarda göründü

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni amiral gemisi için yeni yılın ilk günleri işaret edilirken cihazlar sertifika onaylarına girmeye devam ediyor. Bu kez Galaxy S24 Ultra modelinin S Pen kalemi Bluetooth sertifikalarında ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 Ultra sertifika onaylarında

Galaxy Note serisinin sona ermesiyle S Pen kalem teknolojisi kendisini Galaxy S Ultra serisinde bulmuştu. Galaxy S24 Ultra modelinde de S Pen görmeye devam edeceğiz. Bluetooth sertifika onayı da bunu gösteriyor.

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Bluetooth 5.1 üzerinde çalışacak yeni S Pen ile ilgili bilinenler şimdilik çok az ancak önceki nesle göre Samsung’un önemli iyileştirmeler yapacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 yonga setlerini bölgeye göre sunacak olan Galaxy S24 serisinin gelişmiş yapay zekâ, daha güçlü grafik birimi, ışın izleme gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra’nın S Pen kalemi ortaya çıktı