Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin S Pen kalemi sertifikalarda göründü

Samsung Galaxy S24 Ultra sertifika onaylarında
Galaxy Note serisinin sona ermesiyle S Pen kalem teknolojisi kendisini Galaxy S Ultra serisinde bulmuştu. Galaxy S24 Ultra modelinde de S Pen görmeye devam edeceğiz. Bluetooth sertifika onayı da bunu gösteriyor.
Bluetooth 5.1 üzerinde çalışacak yeni S Pen ile ilgili bilinenler şimdilik çok az ancak önceki nesle göre Samsung’un önemli iyileştirmeler yapacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 yonga setlerini bölgeye göre sunacak olan Galaxy S24 serisinin gelişmiş yapay zekâ, daha güçlü grafik birimi, ışın izleme gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.