Samsung Galaxy Watch 5 şarj cihazı görüntülendi: Şarj süresi kısalıyor

Samsung Galaxy Watch 5 serisinin tanıtılmasına sadece birkaç gün kaldı. Söylentiler ve sızıntılar, yeni Samsung akılı saatlerle ilgili merak ettiğimiz neredeyse her şeyi ortaya çıkardı. Son olarak, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro’nun şarj cihazı ortaya çıktı ve Galaxy Watch ne kadar sürede şarj olacak? sorusu şimdiden yanıtlanmış oldu.

Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro’nun tasarımı netleşti 3 gün önce eklendi

En hızlı şarj olan Samsung akıllı saat olacak

Bir tipster sayesinde Galaxy Watch 5 serisiyle birlikte gelecek yeni 10w kablosuz şarj kablosunu görmüş olduk. Apple Watch’un bir ucu USB-C olan manyetik hızlı şarj kablosuna oldukça benziyor. Bu şarj kablosuyla akıllı saatlerin 30 dakikada %45 şarj olacağı tahmin ediliyor. Watch 5, Galaxy Watch 4 serisinin şarj hızını ikiye katlamış olacak.

Şu anda satın alınabilir Samsung akıllı saatlerin 5w şarj cihazıyla %100 şarja ulaşması iki saate yakın sürüyor. Galaxy Watch 5 modellerinin yaklaşık bir saat içinde tam şarja ulaşması mümkün.

Aslında Galaxy Watch 5 serisinin 10w kablosuz şarjı destekleyeceği bilgisi yeni değil; Haziran ortasında FCC’den geçtiğinde bunu öğrenmiştik. Ancak şarj kablosu ilk kez paylaşıldı. Yanız saatlerin tüm kablosuz şarj pedleriyle şarj olup olmayacağını hala bilmiyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch 5 şarj cihazı görüntülendi