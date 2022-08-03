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    Samsung Galaxy Watch 5 şarj cihazı görüntülendi: Şarj süresi kısalıyor

    Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro akıllı saatin tanıtım tarihi oldukça yaklaştı. Geçtiğimiz günlerde tasarımı netleşen akıllı saatin dikkat çekecek özelliklerinden biri paylaşıldı.
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    samsung galaxy watch 5 şarj

    Samsung Galaxy Watch 5 serisinin tanıtılmasına sadece birkaç gün kaldı. Söylentiler ve sızıntılar, yeni Samsung akılı saatlerle ilgili merak ettiğimiz neredeyse her şeyi ortaya çıkardı. Son olarak, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro’nun şarj cihazı ortaya çıktı ve Galaxy Watch ne kadar sürede şarj olacak? sorusu şimdiden yanıtlanmış oldu.

    En hızlı şarj olan Samsung akıllı saat olacak

    Bir tipster sayesinde Galaxy Watch 5 serisiyle birlikte gelecek yeni 10w kablosuz şarj kablosunu görmüş olduk. Apple Watch’un bir ucu USB-C olan manyetik hızlı şarj kablosuna oldukça benziyor. Bu şarj kablosuyla akıllı saatlerin 30 dakikada %45 şarj olacağı tahmin ediliyor. Watch 5, Galaxy Watch 4 serisinin şarj hızını ikiye katlamış olacak.

    Şu anda satın alınabilir Samsung akıllı saatlerin 5w şarj cihazıyla %100 şarja ulaşması iki saate yakın sürüyor. Galaxy Watch 5 modellerinin yaklaşık bir saat içinde tam şarja ulaşması mümkün.

    Aslında Galaxy Watch 5 serisinin 10w kablosuz şarjı destekleyeceği bilgisi yeni değil; Haziran ortasında FCC’den geçtiğinde bunu öğrenmiştik. Ancak şarj kablosu ilk kez paylaşıldı. Yanız saatlerin tüm kablosuz şarj pedleriyle şarj olup olmayacağını hala bilmiyoruz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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