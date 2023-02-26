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    Samsung, Galaxy Z Fold 5'te menteşeyi yeniliyor: Boşluk olmayacak!

    Samsung’un gelecek katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, yeni menteşe tasarımı dahil çeşitli anlarda yükseltme içerecek. Katlanan telefon şikayetleri önemli ölçüde azalacak gibi.
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    samsung galaxy z fold 5 yeni menteşe Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Fold 5 katlanır telefonun “droplet” mekanizması dahil olmak üzere donanımsal olarak yeniliklerle geleceği söyleniyor.

    Yeni menteşe tasarımı: Droplet

    Bilindiği üzere Samsung’un kitap gibi katlanan telefonları tamamen düz bir şekilde katlanmıyor. Menteşe mekanizmasının çalışma biçiminden kaynaklı, Galaxy Z Fold, katlandığında her zaman bir boşluk oluyor. Bu boşluk çok büyük bir sorun olmasa da hem telefonun kalınlığını artırıyor hem de küçük nesenlere karşı paneli daha savunmasız bırakıyor.

    Samsung, bu sorunu çözmek için Galaxy Z Fold 5 modelinde menteşe tasarımını yenilemesi bekleniyor. Daha maliyetli olduğu söylenen droplet mekanizması sayesinde telefon, tamamen düz bir şekilde kapanmasını sağlayacak.

    Daha ince olmasını sağlayacak

    Galaxy Z Fold 5’in yeni menteşe tasarımı Çin’in popüler sosyal medya platformunda tekrar gündeme geldi. Z Fold 5’te ekran boşluğu olmayacağı, katlandığında da telefonun kalınlığının 13mm aralığına düşeceği söyleniyor. Hatırlatma açısından, Galaxy Z Fold 4 katlanan telefonun kalınlığı 15.8 mm.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, muhtemelen iPhone 15 serisinden önce Ağustos 2023'te yeni katlanabilir telefonlarını (Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5) tanıtacak. Samsung’un cihazları Hindistan’da üreteceği, BOE’nin ekranlarını kullanacağı iddia ediliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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