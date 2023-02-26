Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 5 katlanır telefonun “droplet” mekanizması dahil olmak üzere donanımsal olarak yeniliklerle geleceği söyleniyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu! 3 gün önce eklendi

Yeni menteşe tasarımı: Droplet

Bilindiği üzere Samsung’un kitap gibi katlanan telefonları tamamen düz bir şekilde katlanmıyor. Menteşe mekanizmasının çalışma biçiminden kaynaklı, Galaxy Z Fold, katlandığında her zaman bir boşluk oluyor. Bu boşluk çok büyük bir sorun olmasa da hem telefonun kalınlığını artırıyor hem de küçük nesenlere karşı paneli daha savunmasız bırakıyor.

Samsung, bu sorunu çözmek için Galaxy Z Fold 5 modelinde menteşe tasarımını yenilemesi bekleniyor. Daha maliyetli olduğu söylenen droplet mekanizması sayesinde telefon, tamamen düz bir şekilde kapanmasını sağlayacak.

Daha ince olmasını sağlayacak

Galaxy Z Fold 5’in yeni menteşe tasarımı Çin’in popüler sosyal medya platformunda tekrar gündeme geldi. Z Fold 5’te ekran boşluğu olmayacağı, katlandığında da telefonun kalınlığının 13mm aralığına düşeceği söyleniyor. Hatırlatma açısından, Galaxy Z Fold 4 katlanan telefonun kalınlığı 15.8 mm.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ne zaman tanıtılacak?

Samsung, muhtemelen iPhone 15 serisinden önce Ağustos 2023'te yeni katlanabilir telefonlarını (Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5) tanıtacak. Samsung’un cihazları Hindistan’da üreteceği, BOE’nin ekranlarını kullanacağı iddia ediliyor.

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Samsung, Galaxy Z Fold 5'te menteşeyi yeniliyor: Boşluk olmayacak