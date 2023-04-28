Samsung Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdırıldı

Galaxy Z Fold 5, açıldığında 7.6 inç, katlandığında 6.2 inç AMOLED ekran sunacak. Hem iç hem de dış ekran, 120Hz yenileme hızını destekleyecek ve önceki nesle kıyasla daha parlak olacaklar. Ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak. Ekran altı selfie kamerasına sahip olacak telefon, 12GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak telefonda üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Ana kameranın 8K 30fps video kaydı yapabildiği belirtiliyor.
Galaxy Z Fold5’in ayrıca yeni menteşe mekanizması ile birlikte biraz daha ince, hafif ve IPX8 su geçirmez gövdeye sahip olması bekleniyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 ile gelecek telefonun hoparlör ve titreşim motorunun geliştirildiği, S Pen ile geleceği de söylentiler arasında.
Samsung Galaxy Z Fold 5 beklenen özellikleri
- Ekran: 7.6 inç (açıldığında), 6.2 inç (katlandığında), 120Hz, AMOLED, Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Bellek: 12GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
- Kamera: 50MP (8K 30fps video kaydı) + 12MP + 10MP
- İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1
- Diğer: S Pen desteği, IPX8, yeni menteşe
- Fiyat: 1800 dolar
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