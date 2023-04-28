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    Samsung Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdırıldı

    Samsung’un yeni Galaxy Z serisi katlanır telefonları, Unpacked etkinliğinde resmiyet kazanacak. Merakla beklenen yeni Samsung katlanan telefonlardan Galaxy Z Fold 5’in tüm özellikleri ortaya çıktı.
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    samsung galaxy z fold 5 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bu sene Unpacked etkinliğini biraz daha erken düzenlemesi bekleniyor. Ağustos yerine Temmuz ayı sonlarına doğru düzenleneceği söylenen Galaxy Unpacked 2023’te marka yeni katlanan ekranlı telefonları dahil bir dizi yeni ürününü tanıtacak. Özellikle katlanan telefonlar Galaxy Z Flip 5 ile Z Fold5 merakla bekleniyor. Büyük lansman öncesinde Z Fold 5 katlanır telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 5, açıldığında 7.6 inç, katlandığında 6.2 inç AMOLED ekran sunacak. Hem iç hem de dış ekran, 120Hz yenileme hızını destekleyecek ve önceki nesle kıyasla daha parlak olacaklar. Ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak. Ekran altı selfie kamerasına sahip olacak telefon, 12GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak telefonda üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Ana kameranın 8K 30fps video kaydı yapabildiği belirtiliyor.

    Galaxy Z Fold5’in ayrıca yeni menteşe mekanizması ile birlikte biraz daha ince, hafif ve IPX8 su geçirmez gövdeye sahip olması bekleniyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 ile gelecek telefonun hoparlör ve titreşim motorunun geliştirildiği, S Pen ile geleceği de söylentiler arasında.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 beklenen özellikleri

    • Ekran: 7.6 inç (açıldığında), 6.2 inç (katlandığında), 120Hz, AMOLED, Gorilla Glass Victus 2
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
    • Bellek: 12GB LPDDR5 RAM
    • Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
    • Kamera: 50MP (8K 30fps video kaydı) + 12MP + 10MP
    • İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1
    • Diğer: S Pen desteği, IPX8, yeni menteşe
    • Fiyat: 1800 dolar
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