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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6'nın prototip görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung, Galaxy S serisinde olduğu gibi Galaxy Z Fold ve Flip modellerinde birden fazla sürüme yer vermeye hazırlanıyor. Son olarak Galaxy Z Fold 6 prototip görüntüleri ortaya çıktı. İşte tasarımı
    Samsung Galaxy Z Fold 6 prototip görüntüleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin ardından tüm gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Hatta Galaxy Z Fold 6 FE ve Ultra olmak üzere iki yeni modelin daha yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6'ya ait olduğu iddia edilen prototip görüntüleri ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 6 prototip görüntüleri ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor. Ancak değişiklikler bununla sınırlı olmayabilir. Öyle ki sızdırılan prototip görüntüleri, geçen yıla göre biraz daha uzun ve daha geniş bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. 

    Samsung Galaxy Z Fold 6 prototip görüntüleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi Galaxy Z Fold 6, selefinde bulunan 21.6:18'den farklı olarak 22:9 en boy oranına sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S24 Ultra'da ise bu oran 19,5:9. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6'nın dış ekran söz konusu olduğunda daha uzun ve daha geniş olacağını söylemek doğru olur. 

    Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6, diğer tüm cihazlarla birlikte Temmuz ayında duyurulacak. Teknik özellikler açısından, Exynos&Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, yükseltilmiş kameralar, 25W şarj hızı ve titanyum bir çerçeve ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm bunlar için bir sonraki Unpacked etkinliğine kadar beklememiz gerekiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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