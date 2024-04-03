Galaxy Z Fold 6'nın prototip görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin ardından tüm gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Hatta Galaxy Z Fold 6 FE ve Ultra olmak üzere iki yeni modelin daha yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6'ya ait olduğu iddia edilen prototip görüntüleri ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 prototip görüntüleri ortaya çıktı

Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor. Ancak değişiklikler bununla sınırlı olmayabilir. Öyle ki sızdırılan prototip görüntüleri, geçen yıla göre biraz daha uzun ve daha geniş bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi Galaxy Z Fold 6, selefinde bulunan 21.6:18'den farklı olarak 22:9 en boy oranına sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S24 Ultra'da ise bu oran 19,5:9. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6'nın dış ekran söz konusu olduğunda daha uzun ve daha geniş olacağını söylemek doğru olur.

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Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6, diğer tüm cihazlarla birlikte Temmuz ayında duyurulacak. Teknik özellikler açısından, Exynos&Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, yükseltilmiş kameralar, 25W şarj hızı ve titanyum bir çerçeve ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm bunlar için bir sonraki Unpacked etkinliğine kadar beklememiz gerekiyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 prototip görüntüleri ortaya çıktı!