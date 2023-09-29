Samsung tasarımı mükemmelleştirdi: İşte Galaxy S24 Ultra tasarımı

Galaxy S24 Ultra, 6.8 inçlik Dynamic AMOLED LTPO ekranında 120 Hz yenileme hızı sunacak. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasıyla gelmesi beklenen cihazda 16 GB RAM ve 2 TB depolama alanı olacağı söyleniyor. Kamera kısmında 200 MP ana kamera, 50 MP 5x periskop lens, 10 MP 3x telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açı sensör yer alacak. 5000 mAh bataryasında 45W hızlı şarj sunacağı söylenen telefonun ön tarafında ise 12 MP’lik özçekim kamerasının bulunması bekleniyor.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.