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    Samsung tasarımı mükemmelleştirdi: İşte Galaxy S24 Ultra tasarımı

    Samsung, birkaç nesildir devam eden tasarım dilini Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra modelleriyle mükemmelleştiriyor. Görünüşe göre daha düz kenarlar ve düz ekran geri dönüyor.
    Samsung tasarımı mükemmelleştirdi: İşte Galaxy S24 Ultra tasarımı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve şimdi de Galaxy S24 Ultra’nın tasarım ayrıntıları paylaşıldı. Öncelikle genel tasarım önceki nesle benziyor ancak bazı kilit ve önemli değişikliklerle tasarımsal eksiklikler giderilmiş durumda. Bununla birlikte bu görseller bir süredir söylentileri dolanan düz ekran ve düz kenar iddialarını da doğruluyor.

    Galaxy S24 Ultra’nın muhtemel tasarımı

    Galaxy S24 Ultra, kardeşleriyle birlikte muhtemelen Ocak 2024’te resmiyet kazanacak ve bir süredir Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazları hakkında oldukça fazla şey duyuyoruz. Bugün, Samsung'un mevcut tasarıma nasıl dokunuşlar yaptığı ortaya çıktı. Samsung, görünüşe göre kavisli ekranı bırakarak Galaxy S24 Ultra ile birlikte düz ekrana geçiş yapıyor. Bu vesileyle çerçeveler daha da inceliyor. Aynı zamanda telefonun kenar çerçeveleri de artık oval değil, düz. Bu da tutuşu iyileştiren bir tasarım dokunuşu. Samsung, bu tasarım dilini aslında Fold ve Flip serisinde de kullanmıştı.

    Galaxy S24 Ultra beklenen özellikler

    Galaxy S24 Ultra, 6.8 inçlik Dynamic AMOLED LTPO ekranında 120 Hz yenileme hızı sunacak. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasıyla gelmesi beklenen cihazda 16 GB RAM ve 2 TB depolama alanı olacağı söyleniyor. Kamera kısmında 200 MP ana kamera, 50 MP 5x periskop lens, 10 MP 3x telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açı sensör yer alacak. 5000 mAh bataryasında 45W hızlı şarj sunacağı söylenen telefonun ön tarafında ise 12 MP’lik özçekim kamerasının bulunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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