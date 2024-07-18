Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları daha ince olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz hafta yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı tanıtmıştı. Telefonlar önceki modellere göre daha ince olsa da kullanıcıların beklediği kadar ince değildi. Ayrıca Samsung’un rakipleri daha ince katlanabilir telefonlar da piyasaya sürmüş durumda. Ancak yeni bir rapora göre Güney Koreli teknoloji devi gelecek yeni nesil katlanabilir telefonlarını çok daha ince yapacağını söylüyor.

Samsung, katlanabilir telefonlarını inceltecek

Hatırlatmak gerekirse; Galaxy Z Fold 6, açık haldeyken 5,6mm, kapalı formda ise 12,1mm kalınlığa sahip. Öte yandan Galaxy Z Flip 6 ise sırasıyla 14,9mm ve 6,9mm kalınlığa sahip. Ancak KED Global'dan gelen yeni bir rapor, Samsung'un mobil bölümünün başkanının, şirketin mühendislerinden Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold telefonlarını daha ince yapmalarını istediğini iddia ediyor.

Huawei Mate 70 serisinden kötü haber: 7nm'de kalıyor 1 gün önce eklendi

Rapora göre Samsung, katlanabilir telefonlarını “normal bir akıllı telefon kadar” ince yapmayı hedefliyor. Burada normalden kasıt nedir bilinmez ancak Galaxy S24 Ultra, 8,4 mm inceliğindeyken, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ sırasıyla 7,6 mm ve 7,7 mm inceliğe sahipti. Dolayısıyla raporun en azından 8,4mm seviyelerine işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Rapor aynı zamanda Samsung’un bu yılın sonunda Galaxy Z Fold 6 Slim (veya Galaxy Z Fold 6 Ultra) modelini tanıtacağını iddia ediyor. Bu model, 10 mm inceliğinde olacak ve 8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu arada firmanın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ilk Galaxy Fold modeli 17,1mm kalınlığındaydı. O zamandan beri Samsung, katlanabilir telefonları daha ince, daha hafif ve daha dayanıklı hale getirmiş olsa da geçtiğimiz günlerde tanıtılan HONOR Magic V3, katlanır yapıdayken 9.2 mm incelik sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.