Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları daha ince olacak

Samsung, katlanabilir telefonlarını inceltecek
Hatırlatmak gerekirse; Galaxy Z Fold 6, açık haldeyken 5,6mm, kapalı formda ise 12,1mm kalınlığa sahip. Öte yandan Galaxy Z Flip 6 ise sırasıyla 14,9mm ve 6,9mm kalınlığa sahip. Ancak KED Global'dan gelen yeni bir rapor, Samsung'un mobil bölümünün başkanının, şirketin mühendislerinden Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold telefonlarını daha ince yapmalarını istediğini iddia ediyor.
Rapora göre Samsung, katlanabilir telefonlarını “normal bir akıllı telefon kadar” ince yapmayı hedefliyor. Burada normalden kasıt nedir bilinmez ancak Galaxy S24 Ultra, 8,4 mm inceliğindeyken, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ sırasıyla 7,6 mm ve 7,7 mm inceliğe sahipti. Dolayısıyla raporun en azından 8,4mm seviyelerine işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Rapor aynı zamanda Samsung’un bu yılın sonunda Galaxy Z Fold 6 Slim (veya Galaxy Z Fold 6 Ultra) modelini tanıtacağını iddia ediyor. Bu model, 10 mm inceliğinde olacak ve 8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu arada firmanın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ilk Galaxy Fold modeli 17,1mm kalınlığındaydı. O zamandan beri Samsung, katlanabilir telefonları daha ince, daha hafif ve daha dayanıklı hale getirmiş olsa da geçtiğimiz günlerde tanıtılan HONOR Magic V3, katlanır yapıdayken 9.2 mm incelik sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.