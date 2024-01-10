Samsung, sanal gerçeklik gözlükleri için 3500 ppi yoğunluğa sahip yeni bir ekran duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, sanal gerçeklik gözlükleri için ilginç bir teknolojiye sahip yeni bir ekran tanıttı: OLEDoS veya Silikon üzerinde OLED. Görünüşe göre bu ekran, RGB alt piksel yapısına sahip dünyanın ilk OLEDoS ekranı. Ekran, organik malzemelerin silikon bir levha üzerine uygulanmasıyla üretiliyor.

Apple Vision Pro'dan yüksek piksel yoğunluğuna sahip

1,03 inç boyutunda olan kare şeklindeki ekran, 3.500 ppi gibi muazzam piksel yoğunluğuna sahip. Samsung çözünürlükten bahsetmemiş olsa da, hesap yapıldığında yaklaşık 2.550 x 2.550 piksel çözünürlüğünde olduğu anlaşılıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Apple Vision Pro'da 3400 ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekran kullanıldığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Samsung'un panelinin piksel yoğunluğu bir miktar daha yüksek.

OLED olması sebebiyle zengin renk ve yüksek kontrast sunan ekran gerçeğe yakın görüntüler vadediyor. Ne yazık ki şirket ekranın yenileme hızını açıklamadı. Bazıları, 90 Hz olduğunu iddia ediyor, ancak şimdilik sadece spekülasyondan ibaret.

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Panel, Samsung'un birkaç ay önce satın aldığı, OLEDoS ekranlar üreten ABD merkezli eMagin tarafından geliştirildi. eMagin, askeri kullanıma yönelik kask ve gece görüş gözlüğü yapımında uzmanlaşan bir firma ve ürünlerinde OLEDoS panelleri kullanıyor.

Samsung'un yeni bir ekran duyurması, bize Samsung sanal gerçeklik gözlüğünün yolda olduğunu düşündürüyor. Apple'ın 2 Şubat'ta Vision Pro'yu piyasaya süreceği göz önüne alındığında bu düşünce hiç şaşırtıcı değil. Qualcomm'un birkaç gün önce sanal gerçeklik başlıkları için Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga setini duyurması göz önüne alındığında, Google'ın özellikle XR gözlükler için tasarladığı Android'in özel bir sürümüyle gelen bir Samsung cihazı beklentisi mantıklı görünüyor.

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Samsung, VR için 3500 ppi yoğunluğa sahip yeni bir ekran duyurdu