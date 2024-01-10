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    Samsung, sanal gerçeklik gözlükleri için 3500 ppi yoğunluğa sahip yeni bir ekran duyurdu

    Samsung, sanal gerçeklik gözlükleri için ilginç bir teknolojiye sahip yeni bir ekran tanıttı: OLEDoS. Yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekran, Samsung'un VR setlerinde kullanılabilir.

    Samsung, VR için 3500 ppi yoğunluğa sahip yeni bir ekran duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, sanal gerçeklik gözlükleri için ilginç bir teknolojiye sahip yeni bir ekran tanıttı: OLEDoS veya Silikon üzerinde OLED. Görünüşe göre bu ekran, RGB alt piksel yapısına sahip dünyanın ilk OLEDoS ekranı. Ekran, organik malzemelerin silikon bir levha üzerine uygulanmasıyla üretiliyor.

    Apple Vision Pro'dan yüksek piksel yoğunluğuna sahip

    1,03 inç boyutunda olan kare şeklindeki ekran, 3.500 ppi gibi muazzam piksel yoğunluğuna sahip. Samsung çözünürlükten bahsetmemiş olsa da, hesap yapıldığında yaklaşık 2.550 x 2.550 piksel çözünürlüğünde olduğu anlaşılıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Apple Vision Pro'da 3400 ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekran kullanıldığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Samsung'un panelinin piksel yoğunluğu bir miktar daha yüksek.

    OLED olması sebebiyle zengin renk ve yüksek kontrast sunan ekran gerçeğe yakın görüntüler vadediyor. Ne yazık ki şirket ekranın yenileme hızını açıklamadı. Bazıları, 90 Hz olduğunu iddia ediyor, ancak şimdilik sadece spekülasyondan ibaret.

    Panel, Samsung'un birkaç ay önce satın aldığı, OLEDoS ekranlar üreten ABD merkezli eMagin tarafından geliştirildi. eMagin, askeri kullanıma yönelik kask ve gece görüş gözlüğü yapımında uzmanlaşan bir firma ve ürünlerinde OLEDoS panelleri kullanıyor.

    Samsung'un yeni bir ekran duyurması, bize Samsung sanal gerçeklik gözlüğünün yolda olduğunu düşündürüyor. Apple'ın 2 Şubat'ta Vision Pro'yu piyasaya süreceği göz önüne alındığında bu düşünce hiç şaşırtıcı değil. Qualcomm'un birkaç gün önce sanal gerçeklik başlıkları için Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga setini duyurması göz önüne alındığında, Google'ın özellikle XR gözlükler için tasarladığı Android'in özel bir sürümüyle gelen bir Samsung cihazı beklentisi mantıklı görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 11 dakika önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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