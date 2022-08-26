Samsung Galaxy Watch ile bağış kampanyası başladı

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Samsung uzun süredir mobil cihazları için Global Goals adıyla bir program yürütüyor. Cihaz şarj halinde iken reklam gösterimleri yapılıyor ve elde edilen gelir pek çok yardım kuruluşuna gönderiliyor. Kullanıcı isterse kendisi de reklam izleyip bağışta bulunabiliyor.

Samsung Galaxy Watch kampanyası

Yeni başlayan programda ise artık satın aldığınız Samsung Galaxy Watch 4 ve Samsung Galaxy Watch 5 kayışları için firma doğrudan gelişim programlarına yüzde 5 bağış yapacak. Bu kayışlar Global Goals özel versiyonları olacak.

Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro Türkiye fiyatları açıklandı 2 hf. önce eklendi

Global Goals özel kayışları 50 Avro fiyat etiketine sahip. 4 farklı renk seçeneği olan kayışlar toka ve kasa bölgesinde detaylara sahip. Samsung ayrıca bu akıllı saatler için 2 adet Global Goals temasını da indirmeye sunmuş durumda. Satışlar hali hazırda Avrupa, Güney Kore ve ABD için başlayacak.

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