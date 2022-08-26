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    Samsung Galaxy Watch ile bağış kampanyası başladı

    Samsung Galaxy Watch 4 ve Samsung Galaxy Watch 5 serisi sahipleri satın aldıkları her Global Goals kayışı ile yardım programlarına yüzde 5 bağış yapmış oluyor.  
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    Samsung
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    Samsung uzun süredir mobil cihazları için Global Goals adıyla bir program yürütüyor. Cihaz şarj halinde iken reklam gösterimleri yapılıyor ve elde edilen gelir pek çok yardım kuruluşuna gönderiliyor. Kullanıcı isterse kendisi de reklam izleyip bağışta bulunabiliyor.

    Samsung Galaxy Watch kampanyası

    Yeni başlayan programda ise artık satın aldığınız Samsung Galaxy Watch 4 ve Samsung Galaxy Watch 5 kayışları için firma doğrudan gelişim programlarına yüzde 5 bağış yapacak. Bu kayışlar Global Goals özel versiyonları olacak.

    Global Goals özel kayışları 50 Avro fiyat etiketine sahip. 4 farklı renk seçeneği olan kayışlar toka ve kasa bölgesinde detaylara sahip. Samsung ayrıca bu akıllı saatler için 2 adet Global Goals temasını da indirmeye sunmuş durumda. Satışlar hali hazırda Avrupa, Güney Kore ve ABD için başlayacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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