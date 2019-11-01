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    Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, 5G desteğine kavuştu

    5G ile donatılan statta artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları üzerinden çok daha kişiselleştirilmiş ve zengin bir maç izleme deneyimi yaşanabilecek.
    3 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, 5G desteğine kavuştu
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    5G standardı tüm yenilikleriyle hayatımıza girmeye hazırlanırken altyapı çalışmaları da devam ediyor. 5G standardının önemli bir kanadını oluşturacak spor stadyumlarına entegrasyon ülkemizde de ilgiyle takip ediliyor.

    Statlarda 5G dönemi başlıyor

    İnşası sırasında tüm dijital altyapısı Turkcell tarafından kurulan Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu şimdi de Turkcell’in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda 5G’ye hazır hale getirildi.

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    Yüksek veri aktarım hızları sayesinde hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G’nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olacak. Ayrıca 5G’nin artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek

    Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde, taraftarlar maçı sanki sahanın içerisindeymiş gibi deneyimleyebilecek. 5G kapsaması altındaki bir kullanıcı, maçları evinde, işyerinde televizyon ekranlarından izlese bile, stadyumun içerisindeki bir taraftar ile aynı tecrübeyi yaşayabilecek. Turkcell, Ağustos ayında İstanbul Tepebaşı’nda yaptığı testte 2,283 Gbps’ye ulaşarak 5G hızında dünya rekoru kırmıştı.



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    slmbengoksu 2 hf.
    kişisel verilerin korunması için de bir yapılması lazım
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    sis651 2 hf.
    Verileri zaten Huawei kullanmıyor, Çin hükümeti ile Amerika gizli servisleri kullanıyor. Çinliler gizli gizli, Amerikan'lar bizim iznimizi alarak alıyor ve kullanıyor veriyi.
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    seamewe5 2 hf.
    Huawei fanboylar doluşmuş yine. Yapay zeka nedir, nasıl eğitilir, ne lazımdır bilmeyenler gelmiş ahkam kesiyor burda.
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    flegga34 2 hf. seamewe5
    Huawei ile ilgili biri verilerimizi çalacaklar demiş diğeri de huawei napsin senin verilerini demiş. Sen de yorum da fanboylar dolusmus gene demiş boş yorum yapmışsın
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    sssss5 3 hf.
    Henüz her yerde 1800mhz ve 2600mhz LTE sinyali bile yokken 5g yatırımı beklemek biraz hayal gibi geliyor. Sonuçta 4g donanımları şuanda 5g donanımına göre epey ucuz. Frenkas ihalesinde parasını verip aldığı frekanslarda yatırım yapmıyorlar. Yoğunluktan dolayı 800mhz ile İnternet hızları evimde iş yerimde çoğu yerde epey düştü. Hattım TURKTEKEKOM.
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    sis651 2 hf. sssss5
    Tam olarak Turk Telekom için demiyorum ama bir noktadan sonra mevcut teknolojiye yatırım yapmak gelecek teknolojiye yatırım yapmaktan mantıksız oluyor. Mesela 3G'de desteklenebilecek maks. hız 660 Mbit düzeyinde idi. Ancak 4G gelince ne operatörler yüksek 3G hızları için yatırım yaptı, ne de modem üreticileri daha üstünü destekleyen modem geliştirdi. Şimdi de 3G kullanımı yok gibi neredeyse, düşük bir paya sahip. Tabi TT ne yapar, belli olmaz.
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    drupal 3 hf. yeni yorumcu
    Aktif kullanıma ne zaman geçeceği belli mi?
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    SYLAS 3 hf. drupal
    Daha ihale tsrtarihiihi bile yok demekki en assagi 1 2sene var.
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    babgozd 3 hf. drupal
    2020'de bütün üreticiler akın akın 5G telefon çıkaracaklar. Operatörler de bu konuda iştahlı gözüküyor. Türkiyede mobil internet kullanımı malum, kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar. Yani 2021 ortaları 5G'yi Türkiye'de görebiliriz.
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    seamewe5 3 hf.
    Huawei çalsın kişisel verilerimizi bravo!
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    TncyKrmn 3 hf. seamewe5
    Senin kişisel verini Huawei ne yapsın?
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    trtunski 3 hf. seamewe5
    Bu msji yazdığın telefonda kişisel verilerine ulaşma izni vermediğin uygulama sayısı sıfırdır muhtemelen 😂
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    circassianman 2 hf. seamewe5
    Nokia verilerinizi çalmaz.
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