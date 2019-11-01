Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, 5G desteğine kavuştu

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5G standardı tüm yenilikleriyle hayatımıza girmeye hazırlanırken altyapı çalışmaları da devam ediyor. 5G standardının önemli bir kanadını oluşturacak spor stadyumlarına entegrasyon ülkemizde de ilgiyle takip ediliyor.

Statlarda 5G dönemi başlıyor

İnşası sırasında tüm dijital altyapısı Turkcell tarafından kurulan Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu şimdi de Turkcell’in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda 5G’ye hazır hale getirildi.

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Yüksek veri aktarım hızları sayesinde hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G’nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olacak. Ayrıca 5G’nin artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek

Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde, taraftarlar maçı sanki sahanın içerisindeymiş gibi deneyimleyebilecek. 5G kapsaması altındaki bir kullanıcı, maçları evinde, işyerinde televizyon ekranlarından izlese bile, stadyumun içerisindeki bir taraftar ile aynı tecrübeyi yaşayabilecek. Turkcell, Ağustos ayında İstanbul Tepebaşı’nda yaptığı testte 2,283 Gbps’ye ulaşarak 5G hızında dünya rekoru kırmıştı.