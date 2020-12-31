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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi

    31 Aralık'a kadar kapatılma kararı alınan sinema salonları için açılış tarihi ertelendi. Sinema salonları 1 Mart 2021'e kadar kapalı olacak.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi
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    Kasım ayında alınan kararla sinema salonları koronavirüsün bulaşma riski yüksek olduğu için yıl sonuna kadar kapatılmıştı. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının açılış tarihi 1 Mart 2021’e ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı"

    2020 yılı sinema sektörü için üzücü geçti. 2020’nin başından sonuna kadar salonlar seyircilerden mahrum kaldı. Sektörü desteklemek için 2021’in ilk yarısında sinema biletlerindeki KDV oranı yüzde 1’e indirilmişti ancak genelgeyle salonlar kapatıldığı için bu indirimin avantajı kalmadı.

    Seyirici sayısı yüzde 70 azaldı

    Türkiye’deki sinema salonlarının seyirci sayılarını tespit eden BoxOfficeTürkiye verilerine göre 2020’de şu ana kadar toplam 17 milyon 415 bin 141 adet sinema bileti satıldı. Toplam 299.722.343 TL hasılat elde edildi. 2019’un aynı dönemiyle kıyasladığımızda seyirci sayısında yüzde 70,3 düşüş, hasılat miktarında yüzde 69 oranında düşüş yaşandı.



    Kaynakça https://www.icisleri.gov.tr/sinema-salonlari-icin-sure-1-marta-uzadi https://boxofficeturkiye.com/yillik Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    11 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    18 saat önce
    ccc231

    guzel

    21 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    23 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Batsınlar
    Yanıtla +1
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    CemalSanane (abuzer celik) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mısırın bilet fiyatından yüksek görmeyi özledim
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    Moueson 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sinemaya gitmeyi özledim
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