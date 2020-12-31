Sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi

Kasım ayında alınan kararla sinema salonları koronavirüsün bulaşma riski yüksek olduğu için yıl sonuna kadar kapatılmıştı. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının açılış tarihi 1 Mart 2021’e ertelendi.
Ayrıca Bkz. "Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı"
2020 yılı sinema sektörü için üzücü geçti. 2020’nin başından sonuna kadar salonlar seyircilerden mahrum kaldı. Sektörü desteklemek için 2021’in ilk yarısında sinema biletlerindeki KDV oranı yüzde 1’e indirilmişti ancak genelgeyle salonlar kapatıldığı için bu indirimin avantajı kalmadı.
Seyirici sayısı yüzde 70 azaldı
Türkiye’deki sinema salonlarının seyirci sayılarını tespit eden BoxOfficeTürkiye verilerine göre 2020’de şu ana kadar toplam 17 milyon 415 bin 141 adet sinema bileti satıldı. Toplam 299.722.343 TL hasılat elde edildi. 2019’un aynı dönemiyle kıyasladığımızda seyirci sayısında yüzde 70,3 düşüş, hasılat miktarında yüzde 69 oranında düşüş yaşandı.
Kaynakça https://www.icisleri.gov.tr/sinema-salonlari-icin-sure-1-marta-uzadi https://boxofficeturkiye.com/yillik Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be