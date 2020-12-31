Sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi

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Kasım ayında alınan kararla sinema salonları koronavirüsün bulaşma riski yüksek olduğu için yıl sonuna kadar kapatılmıştı. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının açılış tarihi 1 Mart 2021’e ertelendi.

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2020 yılı sinema sektörü için üzücü geçti. 2020’nin başından sonuna kadar salonlar seyircilerden mahrum kaldı. Sektörü desteklemek için 2021’in ilk yarısında sinema biletlerindeki KDV oranı yüzde 1’e indirilmişti ancak genelgeyle salonlar kapatıldığı için bu indirimin avantajı kalmadı.

Seyirici sayısı yüzde 70 azaldı

Türkiye’deki sinema salonlarının seyirci sayılarını tespit eden BoxOfficeTürkiye verilerine göre 2020’de şu ana kadar toplam 17 milyon 415 bin 141 adet sinema bileti satıldı. Toplam 299.722.343 TL hasılat elde edildi. 2019’un aynı dönemiyle kıyasladığımızda seyirci sayısında yüzde 70,3 düşüş, hasılat miktarında yüzde 69 oranında düşüş yaşandı.

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