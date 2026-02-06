Sinemada bu hafta: Hamnet, Greenland 2, Ölümün Sesi (6 Şubat 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, En İyi Film dâhil dört sekiz dalda Oscar adaylığı kazanan Hamnet geliyor. Onun yanı sıra korku, drama ve animasyon türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor.

1️⃣ Hamnet

Tam Boyutta Gör En İyi Film dâhil 8 dalda Oscar adaylığı kazanan Hamnet, daha önce Nomadland ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Chloe Zhao'nun imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Tarihi

: Drama, Tarihi Y önetmen : Chloe Zhao

: Chloe Zhao Oyuncular: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson

Paul Mescal ve Jessie Buckley‘nin başrollerini paylaştığı film, 16. yüzyılda, Shakespeare’in en ünlü oyunlarından olan Hamlet’i sahnelediği dönemde geçiyor ve Shakespeare’in karısı olan Agnes’in, kara vebadan ölen oğullarının ölümüyle başa çıkmaya çalışmasını anlatıyor. Hamnet'in, özellikle Jessie Buckley'nin güçlü performansıyla unutulmaz bir dramaya dönüştüğü söyleniyor.

2️⃣ Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)

Tam Boyutta Gör 2020 yapımı felaket filmi Greenland, beş yol sonra bir devam filmine kavuşuyor. Başrolde yine Gerard Butler var.

Tür : Gerilim, Aksiyon

: Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Ric Roman Waugh

: Ric Roman Waugh Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis

Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

3️⃣ Ölümün Sesi (Whistle)

Tam Boyutta Gör Korku tutkunları için bu haftanın vizyon programında öne çıkan yapım Whistle olacak gibi görünüyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Corin Hardy

: Corin Hardy Oyuncular: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White, Nick Frost

Bir grup lise öğrencisi, farkında olmadan lanetli bir nesneye, eski bir Aztek Ölüm Düdüğü'ne rastlar. Düdüğü üflediklerinde çıkardığı korkunç sesin, gelecekteki ölümlerinin onları avlamasına neden olacağını keşfederler. Ölü sayısı arttıkça, başlattıkları korkunç olaylar zincirini durdurmak için umutsuzca bu lanetli eserin kökenini araştırmaya başlarlar.

4️⃣ Kanto

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında Ensar Altay imzalı Kanto geliyor.

Tür : Drama, Gizem

: Drama, Gizem Yönetmen : Ensar Altay

: Ensar Altay Oyuncular: Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür

Yıllardır ailesine bakan 45 yaşındaki ev hanımı Sude, düzenli bir işe başlama arifesindedir. Ancak demans hastası olan kayınvalidesi Saliha'nın evlerine taşınmasıyla planları beklenmedik bir şekilde değişir. Saliha'nın gelişi sadece Sude'nin hayallerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda aile içinde krizleri tetikler. Bir akşam yemeğinde yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından Saliha gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu kayboluş, aileyi gömülü sırlarla yüzleşmeye ve aile sevgisi ile kişisel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi yeniden kurmaya zorlar.

5️⃣ Küçük Amélie (Little Amélie or the Character of Rain)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki film öne çıkıyor. Bunlardan ilki Küçük Amelie.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmenler: Liane-Cho Han Jin Kuang ve Maïlys Vallade

Japonya’da dünyaya gelen Amélie, bakıcısı Nishio-san ile kurduğu bağ sayesinde çevresindeki hayatı ve doğayı anlamlandırmaya başlar. Başlangıçta dış dünyaya karşı tepkisiz bir gözlemciyken, yaşadığı deneyimlerle birlikte öz farkındalık kazanan küçük kızın hayatı, üçüncü yaş günüyle birlikte önemli bir dönüşüm evresine girer. Liane-Cho Han, Jin Kuang ve Maïlys Vallade’ın yönettiği film, bir çocuğun gelişimsel sürecini ve kültürel etkileşimlerini nesnel bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyor.

6️⃣ Paki

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon filmi ise yerli bir yapım olan Paki.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Buğra Kekik

Yaramaz, meraklı ve macera peşinde koşan Pakize, dedesini ziyarete gittiği köyde gizemli bir mağara keşfeder. Bu mağara masallar diyarına açılan bir kapıdır. Paki bu renkli dünyada heyecanlı maceralar yaşar. Yeni arkadaşlar edinir. Masal dünyasında ters giden bazı olayların düzelmesini sağlar.

7️⃣ Hüddam 6: Cinnet

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Utku Uçar

: Utku Uçar Oyuncular: Eser Ağçalı, Zişan Özlem Akçalı, Oğuzhan Özden

Geçirdiği travmadan sonra öğretmenlikten uzaklaştırılan Orhan, eşi Elif ve kayınbiraderi Oğuz’un gözetimi altında yaşamaya başlar. Kullandığı hapları bırakan Orhan, neyin hayal, neyin gerçek olduğunu ayırt edemez hale gelir. Orhan sonunda anlar ki; savaş verdiği varlıklar dışarıda değil, zihninin içindedir. Ve onun için kurtuluş, hatırlamadığı bir günahla yüzleşmekten geçecektir.

8️⃣ Yeter Vurma Artık

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film ise fragmanına bakılırsa oldukça düşük bir bütçeyle hayata geçirilen Yeter Vurma Artık.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Murat Kuşçu

: Murat Kuşçu Oyuncular: Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç

Film, yeni evlenen bir kadının, evliliğinde şiddete maruz kalmasını ve bir annenin kızı için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

9️⃣ Stray Kids: The dominATE Experience

Tam Boyutta Gör Son dönemde ülkemizde de popüler hâle gelen konser filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Konser Filmi, Belgesel

: Konser Filmi, Belgesel Yönetmenler: Paul Dugdale ve Farah Khalid

Güney Koreli müzik grubu Stray Kids’in dominATE adlı dünya turnesi kapsamındaki konser performanslarını odağına alan yapım, sahne arkası görüntüleri ve grup üyeleriyle yapılan röportajları bir araya getiriyor.

En iyi klasik filmler listesi 6 ay önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Satrancın Kraliçesi (Queen of Chess)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelecek en dikkat çekici film, belgesel türündeki Queen of Chess olacak.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Rory Kennedy

: Rory Kennedy Yayın Tarihi : 6 Şubat

: 6 Şubat Platform: Netflix

Queen of Chess, The Queen's Gambit dizisinin ilham kaynaklarından biri olan Judit Polgár'ın gerçek yaşam öyküsünü ekrana taşıyor. Judith, şüphelerle, cinsiyetçilikle ve satranç ustası Garry Kasparov'la mücadele ederek en iyiler arasında yerini almaya çalışıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)

Tam Boyutta Gör Timothee Chalamet'nin performansıyla dikkat çeken Marty Supreme, Uncut Gems ile dikkat çeken Safdie Kardeşler'den Josh Safdie'nin imzasını taşıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Josh Safdie

: Josh Safdie Oyuncular : Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow

: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow Yayın Tarihi: 10 Şubat

1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: