Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapchat, koronavirüs anksiyetesini yenmek için ruhsal destek araçlarını kullanıma sundu

    Snapchat, uzun süredir geliştirmekte olduğu sosyal medya destek bölümünü koronavirüs salgını sebebiyle evde kalan insanların sıkıntı çekmemesi için erken kullanıma sundu.
    18 sa.
    603
    1
    1
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Snapchat, koronavirüs anksiyetesini yenmek için ruhsal destek araçlarını kullanıma sundu

    Snapchat kullanıcı kitlesinin son derece azaldığı sosyal medya uygulamasına yeni bir özellik ekleyerek koronavirüsten sıkıntı yaşayan insanları kendisine çekmeye çalışacak. Firmanın yeni eklediği ruhsal sağlık özellikler, koronavirüs salgını sebebiyle evde kalmak zorunda olan insanlara destek olmayı hedefliyor. Bu insanların ruhsal desteğe olan ihtiyacını gidermek için Snapchat de elinden geleni yapacak. 

    İlk olarak Şubat ayında önizlemesi yapılan özellik, resmi sağlık kuruluşlarından topladığı verileri sunuyor ve anksiyete, stres, depresyon ve zorbalık gibi konular üzerinde destek sunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı"

    Snapchat’in açıklamasına göre önceden beri geliştirilmesine devam edilen bu özellik, koronavirüs sebebiyle planlanandan daha erken şekilde kullanıma sunuldu.



    https://www.snap.com/en-GB/news/post/introducing-here-for-you/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    xml-arif (arif yuksel) 17 sa.
    Eee nasıl mücadele edecek hangi içeriklerle motive edecek mesela ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 sa. Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı 10 sa. Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı 10 sa. Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi 11 sa. Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu 11 sa. Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü 12 sa. Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı 12 sa. Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası 13 sa. Razer Cynosa Lite klavye & Basilisk V2 fare | Video inceleme 13 sa. Computex 2020 ertelenebilir 13 sa. Solunum cihazı talebine yerli çözüm 14 sa. DirectX 12 Ultimate destekleyen ekran kartları ve konsol tarafı 14 sa. iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir 15 sa. Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor 15 sa. İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi 16 sa. Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı 16 sa. Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti 16 sa. Yeni Ford Bronco Sport'un özellikleri sızdırıldı 17 sa. Koronavirüs salgınında evden çalışmak zorunda olanlar için küçük ipuçları 17 sa. Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği 18 sa. Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Snapchat, koronavirüs anksiyetesini yenmek için ruhsal destek araçlarını kullanıma sundu Sonraki Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak 19 sa. Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor 20 sa. Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak 20 sa. American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor 21 sa. SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı 21 sa. Sağlık Bakanlığından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama 22 sa. Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu sundu 22 sa. Google Camera Go güncellemesi portre modunu alt seviye modellere getiriyor 23 sa. The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yayınlandı 23 sa. Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr 1 gün İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri] 1 gün Maske sıkıntısına Razer da el atıyor 1 gün Android 11 önizleme sürümü Airdrop benzeri dosya paylaşım özelliğini gösterdi 1 gün Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme] 1 gün 160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu 1 gün Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor 1 gün Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı 1 gün Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim