Snapchat, koronavirüs anksiyetesini yenmek için ruhsal destek araçlarını kullanıma sundu

Snapchat kullanıcı kitlesinin son derece azaldığı sosyal medya uygulamasına yeni bir özellik ekleyerek koronavirüsten sıkıntı yaşayan insanları kendisine çekmeye çalışacak. Firmanın yeni eklediği ruhsal sağlık özellikler, koronavirüs salgını sebebiyle evde kalmak zorunda olan insanlara destek olmayı hedefliyor. Bu insanların ruhsal desteğe olan ihtiyacını gidermek için Snapchat de elinden geleni yapacak.

İlk olarak Şubat ayında önizlemesi yapılan özellik, resmi sağlık kuruluşlarından topladığı verileri sunuyor ve anksiyete, stres, depresyon ve zorbalık gibi konular üzerinde destek sunuyor.

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Snapchat’in açıklamasına göre önceden beri geliştirilmesine devam edilen bu özellik, koronavirüs sebebiyle planlanandan daha erken şekilde kullanıma sunuldu.

https://www.snap.com/en-GB/news/post/introducing-here-for-you/

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