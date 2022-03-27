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    Snapdragon 8 Gen 1+ Mayıs ayında gelebilir

    Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti TSMC üretim hatları sayesinde verimlilik açısından kendisini geliştiriyor ve önceki neslik yaşadığı bazı darboğaz problemlerinden kurtuluyor.
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    Snapdragon 8 Gen 1+
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    Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti yılın başlarından bu yana amiral gemilerini süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte özellikle Samsung’un üretim hatlarından dolayı bir miktar verimlilik kaybı olduğu sürekli gündeme geliyor. Bunun sonucunda da Qualcomm önemli bir karar aldı.

    Snapdragon 8 Gen 1+ ne zaman gelecek?

    Özellikle MediaTek’in Dimensity 9000 yonga setinin belirli senaryolarda daha iyi performans göstermesi şirket stratejisinde de değişikliklere neden oldu. Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti hem daha erkene alındı hem de üretim hattı değişti.

    Gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti için Mayıs ayının sonlarında bir tanıtım planlanıyor. Haziran ayında da ilk akıllı telefonları görmeye başlayacağız. Bu durumda hacimli üretim de başlamış oluyor.

    Diğer bir gelişme de TSMC 4nm sürecine geçiş yapılması. TSMC halen en verimli üretim hattına sahip ve bu da Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setinin bir miktar daha verimli olmasını ve haliyle darboğaz yaşamamasını sağlayacak. Bu sayede yüzde 5-10 civarında daha iyi bir performans beklentisi oluşmuş durumda.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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