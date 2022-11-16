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    Konsol kalitesinde grafikler bu kez gerçekten mobile geliyor mu?

    Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte sunulan ışın izleme teknolojisi şimdiden ilk oyununda kendisine yer buldu. Oppo’nun demo oyunu ile birlikte sektörde değişim başlıyor. 
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    Snapdragon 8 Gen 2 Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un her yeni amiral gemisi yonga tanıtımında yer verdiği konsol kalitesinde grafikleri bugüne kadar gerçek anlamda tecrübe etme şansımız olmamıştı ancak ışın izleme ile birlikte bir şeyler değişiyor gibi.

    Mobil dünyada ışın izleme

    Masaüstü ekran kartlarında gördüğümüz ışın izleme sahnelerde ışık yansımalarını gerçeğe en yakın şekilde simüle edebiliyor. Böylece çok gerçekçi görseller ortaya çıkıyor. Aslında bu konuda alkışı hak eden Samsung zira pek başarılı olamasa da Exynos 2200 yonga setinde ışın izlemeli Radeon grafiklerine yer vermişti. Sonrasında ARM, MediaTek ve Qualcomm da bu yarışa dahil oldu.

    Snapdragon 8 Gen 2 tanıtımında Oppo’nun da bir sürprizi vardı. Camp Guard adıyla geliştirilen bir demo oyun, mobil ışın izlemenin avantajlarını ortaya koydu. Daha gerçekçi görseller, yansımalar, dalgalanmalar bir görsel şölenin bizi beklediğini gösteriyor. Sahne gerisindeki nesneler de bu oyunda işlenebiliyor. PhysRay Engine 2.0 sürücüsü ile desteklenen oyun 720p 60fps olarak yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında oynanabilmiş.

    Artık gerçekten konsol kalitesinde grafikler görmeye çok yakın gibi duruyoruz. Geliştiriciler bu kaliteyi yeni optimizasyon yöntemleri ile birlikte bugünkü seviyesinden çok daha iyi noktalara götürecektir.

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