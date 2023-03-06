Snapdragon 8 Gen 3 geliyor! iPhone’lar artık en hızlısı olmayacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm, mevcut en güçlü yongası Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte Apple’ın işlemcilerine hiç olmadığı kadar yaklaştı ve bazı alanlarda büyük farklarla geçti. Yeni gelen bilgiler ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’te önceki nesil yapılan iyileştirmeleri geliştireceğini söylüyor.

Snapdragon 8 Gen 2’de yaşanan performans sıçrayışının en büyük nedenlerinden biri, Qualcomm’un farklı bir CPU kümesine geçmesiydi. Firma, performans çekirdeği sayısını bu işlemcide dörde çıkarırken verimlilik çekirdeklerini ise üçe indirmişti. Snapdragon 8 Gen 3’te de bu kurulumun aynı şekilde devam edeceği ancak yeni Cortex-X4 sayesinde çekirdek hızlarının 3.70 GHz seviyesine çıkması bekleniyor.

Snapdragon 8 Gen 3 performansta iddialı

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 2’de bulunan Cortex-X3'ünün 3,20 GHz frekansına kıyasla yüzde 15'lik bir saat hızı artışı söz konusu. Bu saat hızı artışı da performansı doğrudan etkiliyor. Gizchina tarafından yapılan bir habere göre Snapdragon 8 Gen 3,Geekbench’te tek çekirdek performansında 1930, çok çekirdek performansında ise 6236 puan almayı başarmış. Bu değerler Snapdragon 8 Gen 2 özelinde sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 performans artışı anlamına geliyor. Mevcut 8 Gen 2 zaten Apple’ın A16 Bionic işlemcisine çok yakındı ve 8 Gen 3 görünüşe göre performans konusunda A17 Bionic’in önünde olabilir.

Baby Yoda ekranınızı yerle bir ediyor 3 sa. önce eklendi

Bilindiği üzere Qualcomm, “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” adında Galaxy S23 için daha yüksek frekanslar sunan özel bir işlemci geliştirmişti. Aynı durum “Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy” ile birlikte Galaxy S24 için geçerli olur mu bilinmez ancak eğer olursa çok daha yüksek frekans hızları bekleyebiliriz.

Bununla birlikte Cortex-X4'ün saat hızının 3,70 GHz'e yükseltilmesi, Snapdragon 8 Gen 3'ün güç tüketimini önemli ölçüde artırarak daha kısa pil ömrüne ve daha yüksek sıcaklıklara yol açabilir. Qualcomm’un bu sorunu çözmek için üretim sürecinde iyileştirme yapması yani 4nm’den 3nm’ye geçmesi de pek olası durmuyor. Zira, Snapdragon 8 Gen 2’yi 4nm’de üreten TSMC’nin mevcut 3nm bantlarının tamamı Apple’a ayrılmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.