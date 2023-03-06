Snapdragon 8 Gen 3 geliyor! iPhone’lar artık en hızlısı olmayacak

Snapdragon 8 Gen 2’de yaşanan performans sıçrayışının en büyük nedenlerinden biri, Qualcomm’un farklı bir CPU kümesine geçmesiydi. Firma, performans çekirdeği sayısını bu işlemcide dörde çıkarırken verimlilik çekirdeklerini ise üçe indirmişti. Snapdragon 8 Gen 3’te de bu kurulumun aynı şekilde devam edeceği ancak yeni Cortex-X4 sayesinde çekirdek hızlarının 3.70 GHz seviyesine çıkması bekleniyor.
Snapdragon 8 Gen 3 performansta iddialı
Bilindiği üzere Qualcomm, “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” adında Galaxy S23 için daha yüksek frekanslar sunan özel bir işlemci geliştirmişti. Aynı durum “Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy” ile birlikte Galaxy S24 için geçerli olur mu bilinmez ancak eğer olursa çok daha yüksek frekans hızları bekleyebiliriz.
Bununla birlikte Cortex-X4'ün saat hızının 3,70 GHz'e yükseltilmesi, Snapdragon 8 Gen 3'ün güç tüketimini önemli ölçüde artırarak daha kısa pil ömrüne ve daha yüksek sıcaklıklara yol açabilir. Qualcomm’un bu sorunu çözmek için üretim sürecinde iyileştirme yapması yani 4nm’den 3nm’ye geçmesi de pek olası durmuyor. Zira, Snapdragon 8 Gen 2’yi 4nm’de üreten TSMC’nin mevcut 3nm bantlarının tamamı Apple’a ayrılmış durumda.Kaynakça https://wccftech.com/snapdragon-8-gen-3-clock-speed-details-of-cortex-x4/ https://www.gizchina.com/2023/03/05/geekbench-snapdragon-8-gen-3-is-far-superior-to-apple-iphone-chips/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez