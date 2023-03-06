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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 3 geliyor! iPhone’lar artık en hızlısı olmayacak

    Qualcomm, mevcut Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte ileriye doğru önemli bir adım atmıştı. Firma şimdi ise Snapdragon 8 Gen 3 ile bu yolculuğunu pekiştirmek istiyor.
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    Snapdragon 8 Gen 3, Apple’ı tahtından edecek Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, mevcut en güçlü yongası Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte Apple’ın işlemcilerine hiç olmadığı kadar yaklaştı ve bazı alanlarda büyük farklarla geçti. Yeni gelen bilgiler ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’te önceki nesil yapılan iyileştirmeleri geliştireceğini söylüyor.

    Snapdragon 8 Gen 2’de yaşanan performans sıçrayışının en büyük nedenlerinden biri, Qualcomm’un farklı bir CPU kümesine geçmesiydi. Firma, performans çekirdeği sayısını bu işlemcide dörde çıkarırken verimlilik çekirdeklerini ise üçe indirmişti. Snapdragon 8 Gen 3’te de bu kurulumun aynı şekilde devam edeceği ancak yeni Cortex-X4 sayesinde çekirdek hızlarının 3.70 GHz seviyesine çıkması bekleniyor.

    Snapdragon 8 Gen 3 performansta iddialı

    Snapdragon 8 Gen 3 Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 2’de bulunan Cortex-X3'ünün 3,20 GHz frekansına kıyasla yüzde 15'lik bir saat hızı artışı söz konusu. Bu saat hızı artışı da performansı doğrudan etkiliyor. Gizchina tarafından yapılan bir habere göre Snapdragon 8 Gen 3,Geekbench’te tek çekirdek performansında 1930, çok çekirdek performansında ise 6236 puan almayı başarmış. Bu değerler Snapdragon 8 Gen 2 özelinde sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 performans artışı anlamına geliyor. Mevcut 8 Gen 2 zaten Apple’ın A16 Bionic işlemcisine çok yakındı ve 8 Gen 3 görünüşe göre performans konusunda A17 Bionic’in önünde olabilir.

    Bilindiği üzere Qualcomm, “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” adında Galaxy S23 için daha yüksek frekanslar sunan özel bir işlemci geliştirmişti. Aynı durum “Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy” ile birlikte Galaxy S24 için geçerli olur mu bilinmez ancak eğer olursa çok daha yüksek frekans hızları bekleyebiliriz.

    Bununla birlikte Cortex-X4'ün saat hızının 3,70 GHz'e yükseltilmesi, Snapdragon 8 Gen 3'ün güç tüketimini önemli ölçüde artırarak daha kısa pil ömrüne ve daha yüksek sıcaklıklara yol açabilir. Qualcomm’un bu sorunu çözmek için üretim sürecinde iyileştirme yapması yani 4nm’den 3nm’ye geçmesi de pek olası durmuyor. Zira, Snapdragon 8 Gen 2’yi 4nm’de üreten TSMC’nin mevcut 3nm bantlarının tamamı Apple’a ayrılmış durumda.

    Kaynakça https://wccftech.com/snapdragon-8-gen-3-clock-speed-details-of-cortex-x4/ https://www.gizchina.com/2023/03/05/geekbench-snapdragon-8-gen-3-is-far-superior-to-apple-iphone-chips/
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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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