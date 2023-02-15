Snapdragon 8 Gen 3 en iyi tek çekirdek performansını sunabilir ama sadece Galaxy telefonlar için

Tam Boyutta Gör Samsung’un Qualcomm ile başladığı özel yonga ortaklığı akıllı telefon dünyasının dikkatini çekti. Galaxy S23 serisi için hazırlanan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası belirli senaryolarda performansı arttırırken rakiplerini de geride bırakıyordu. Gelecek yıl çıta daha da yükselecek.

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy neler sunacak?

Qualcomm’un gelecek yıl amiral gemilerine hayata verecek Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile ilgili planlamalar da başlamış durumda. Yine daha yüksek hızlar ve özel optimizasyonlarla gelecek Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongası benchmark rekorları kıracak.

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Kaynaklar tek çekirdekte skorun 2000 seviyesine kadar çıkacağını belirtiyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir test 1930 puan seviyelerini göstermişti. Samsung daha yüksek hızda çalışacağı için 2000 puan kolay aşılabilir. Apple A17 Bionic yonga setinin de bu seviyelerde gezineceği tahmin edildiği için iki yonga kafa kafaya bir mücadeleye girişecek. Bu skorun FinFET değil 3nm GAAFET tabanlı üretim süreci ile elde edileceği de belirtiliyor.

Samsung harici amiral gemiler için böyle bir durum söz konusu değil. Xiaomi, Oppo, Vivo amiral gemileri yine stok hızlarda gelecek. Bununla birlikte Qualcomm bu özel tasarım işini diğer ortaklarına da açar mı bilinmiyor.

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