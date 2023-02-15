Snapdragon 8 Gen 3 en iyi tek çekirdek performansını sunabilir ama sadece Galaxy telefonlar için

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy neler sunacak?
Qualcomm’un gelecek yıl amiral gemilerine hayata verecek Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile ilgili planlamalar da başlamış durumda. Yine daha yüksek hızlar ve özel optimizasyonlarla gelecek Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongası benchmark rekorları kıracak.
Kaynaklar tek çekirdekte skorun 2000 seviyesine kadar çıkacağını belirtiyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir test 1930 puan seviyelerini göstermişti. Samsung daha yüksek hızda çalışacağı için 2000 puan kolay aşılabilir. Apple A17 Bionic yonga setinin de bu seviyelerde gezineceği tahmin edildiği için iki yonga kafa kafaya bir mücadeleye girişecek. Bu skorun FinFET değil 3nm GAAFET tabanlı üretim süreci ile elde edileceği de belirtiliyor.
Samsung harici amiral gemiler için böyle bir durum söz konusu değil. Xiaomi, Oppo, Vivo amiral gemileri yine stok hızlarda gelecek. Bununla birlikte Qualcomm bu özel tasarım işini diğer ortaklarına da açar mı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah