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    Kripto para piyasalarında donanım cüzdanları revaçta

    En iddialı borsaların bile batarak arkasında milyonlarca mağdur bırakması soğuk cüzdanlara ilgiyi arttırdı. Son dönemde donanım cüzdanlarının satışlarında artışlar yaşanıyor. 
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    Varlıklarını borsada tutmayı tercih eden yaklaşık 1 milyon kullanıcı, FTX faciası sonrasında ne büyük bir hata yaptıklarını anladı. Son yaşanan olaylarla kripto para toplulukları şiddetle donanım cüzdanlarını veya bağımsız yazılım cüzdanlarını tavsiye ediyor.

    Donanım cüzdanları revaçta

    Son dönemlerde kripto piyasalarında yaşanan dalgalanma ve iflas gibi durumlar, piyasalarda işlem yapan kullanıcılarda güvensizlik hali yaratsa da bu duruma karşı alınacak çeşitli önlemler bulunuyor.

    Özel anahtarları ve kripto varlıkları saklamak ve işlemleri imzalamak için çevrim dışı bir ortam sunmak üzere özel olarak tasarlanan donanım cüzdanları, dijital saldırılara karşı dayanıklı ve daha güvenli bir çözüm olarak kullanıcılara sunuluyor. Donanım cüzdanı kullanan kullanıcılar, bireysel kontrolle merkeziyetsiz borsalarda varlıklarını saklarken rahatça işlem yapabiliyorlar.

    Çevrim dışı çalışan donanım cüzdanları, kullanıcıların verilerini ve özel anahtarlarını üçüncü kişilerden koruyarak hırsızlıklara ve dışarıdan müdahalelere karşı da bir güvenlik duvarı işlevi görüyor. Bunlardan en önemlisi olan Ledger yaklaşık 8 yıldır tüm kripto varlıkların yüzde 20’sini güvenceye almış durumda.

    Genel merkezi Paris ve Vierzon’da olup Londra, New York, Singapur ve Portland’da ofisleri bulunan Ledger, şahısların ve şirketlerin güvenli bir şekilde kripto varlıkları satın almak, saklamak, takas etmek ve yönetmek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için halihazırda 180'den fazla ülkede 5 milyondan fazla adet satmış olan Ledger donanım cüzdanları serisi de dâhil olmak üzere, çeşitli ürün ve hizmetler geliştiren, 700'ün üzerinde profesyonelden oluşan bir ekibe sahip

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