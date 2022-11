Sony: Activision’un satılması oyun ekosistemini tehdit ediyor

Tam Boyutta Gör Sony'nin Birleşik Krallık düzenleyicilerine gönderdiği son mektupta, Microsoft ile Activision birleşmesine büyük ölçüde karşı çıktığını bir kez daha belirtiyor. Sony, endişesini dile getirirken Call of Duty gibi milyar dolarlık serilere de dikkat çekiyor.

Sony’nın Birleşik Krallık düzenleyicilerine gönderdiği bu mektup firmanın Microsoft’un Activision’u satın almasına yönelik bir yanıt değil. İngiliz rekabet kurulu CMA, tarafından 14 Ekim’de firmalardan istenen geri bildirimlere bir cevap niteliğinde. Dolayısıyla mevcutta bulunan güncel gelişmeler bu metinde yer almıyor ve dolayısıyla Phil Spencer tarafından yapılan son açıklamaları, örneğin 10 yıllık Call of Duty teklifinden bahsedilmiyor.

Sony şiddetle karşı çıkıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Sony, bu açıklamalarla birlikte Microsoft ile Activision birleşmesinden bırakın endişe duymayı artık kesinlikle böyle bir birleşmemenin yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Sony ayrıca bazı sert ve cesur yorumlar da yapmış durumda.

Sony, anlaşmanın bir bütün olarak tüm oyun endüstrisini tehdit ettiğini ileriye sürüyor. Argümanlar oldukça uzun soluklu, ancak Sony'nin CMA'nın Activision birleşmesinin yalnızca Sony'yi değil, Birleşik Krallık'taki tüketicileri ve video oyunları endüstrisindeki rakipleri olumsuz etkileyebileceğinin altını çiziyor.

"İşlem, kritik bir anda oyun ekosistemini tehdit ediyor. Yeri doldurulamaz bir oyun serisi olan Call of Duty'yi bağımsız ellerden alıp Microsoft'un son derece başarılı Xbox oyun sistemi, lider Xbox Game Pass çoklu oyun abonelik hizmeti, baskın PC işletim sistemi ve lider bulut platformu ile birleştirecek. Güçlü rekabeti sürdürmenin, tüketicileri ve bağımsız geliştiricileri korumanın tek yolu, Activision'ın bağımsız olarak sahiplenilmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır."

Görünen o ki Micorosft’un Activision-Blizzard’ı satın almasının altından daha çok su geçecek gibi görünüyor. Hem Avrupa kıtasında hem de ABD tarafından yoğun bir inceleme altında olan bu satın alımın onaylanıp onaylanmayacağı halen daha belirsiz durumda.

Activision Blizzard'ın elinde Call of Duty serisi, Overwatch, Crash Bandicoot serisi, Guitar Hero serisi, Skylanders serisi, Spyro the Dragon serisi, Tony Hawk's serisi, Diablo serisi, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft serisi, Warcraft serisi ve Candy Crush Saga gibi önemli markalar bulunuyor.

Microsoft, 18 Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma niyetini açıkladı. Eğer bu satın alım onaylanırsa, Activision Blizzard, Microsoft Gaming bünyesine katılacak ve Microsoft'u Tencent ve Sony’den sonra üçüncü en büyük oyun şirketi yapacak.

