Sony, PlayStation 5 satış rakamlarını açıkladı: Satışlar düştü!

Tam Boyutta Gör Sony, 2024’ün 2. çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını aktarırken PS5 konsolunun 65.5 milyon adet sattığını açıkladı. Donanım satışları bir önceki yıla göre biraz düştü; Geçtiğimiz çeyrekte 3.8 milyon PlayStation 5 konsolu satılırken, 2023’ün 2. çeyreğinde 4.9 milyon PS5 satıldı.

Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı 1 gün önce eklendi

PlayStation 5, 65.5 milyon satışa ulaştı!

PS5 satışlarında düşüş olsa da oyun satışları yükseldi. PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları için oyun yazılımları bu çeyrekte 77.7 milyon adet satıldı. 2023’ün 2. çeyreğinde 67.6 milyon adet satılmış. Bu, %14,94’lük bir artış anlamına geliyor. Game Science'ın aksiyon RPG'si Black Myth: Wukong'un bu satışlara önemli katkısı oldu. Bu oyunun yaklaşık 20 milyon adet (PC versiyonu dahil) sattığı söyleniyor. Astro Bot'u da geçmemek lazım; çıkışından yaklaşık iki ay sonra 1.5 milyon adet sattı.

PlayStation'ı da içeren Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü, mali yılın ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2024) yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yıla göre %12 oranında bir artış kaydedildi. Kâr, bir önceki yıla göre %184'lük bir artışla üç katına çıkarak yaklaşık 911 milyon dolara ulaştı. Sony, gelirdeki artışın eklenti içerikler dahil olmak üzere birinci taraf olmayan oyunların satışlarındaki artış, döviz kurlarının etkisi ve PlayStation Plus’ın ağ hizmetlerinden gelen satışlardaki artıştan kaynaklandığını söylüyor. Bu arada PlayStation Network’ün aylık aktif kullanıcısı 116 milyonda sabit kaldı.

Sony'nin oyun sektörü kapsamlı işten çıkarmalar ve birden fazla stüdyonun kapanmasıyla zor bir yıl geçirdi. Şubat ayında Sony, küresel PlayStation iş gücünün yaklaşık %8'ini (900 çalışana denk geliyor) etkileyen bir dizi işten çıkarma duyurdu. İşten çıkarmalar Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla ve Firesprite dahil olmak üzere bir dizi PlayStation stüdyosunu etkiledi ancak en çok PlayStation'ın Londra stüdyosu etkilendi.

Sony, PS4 & PS5 oyunlarının grafiklerini ve performansını artıran konsolu PS5 Pro'yu yurt dışında 700 dolar, Türkiye’de 50.000 TL’den satışa sundu.

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