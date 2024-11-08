Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation 5 satış rakamlarını açıkladı: Satışlar düştü!

    Sony, PlayStation 5 Pro satışını sürdürürken, PS5 satış rakamlarını da içeren 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı: PS 5 konsol satışları düştü!
    sony playstation 5 satış rakamları ps5 kaç adet sattı Tam Boyutta Gör
    Sony, 2024’ün 2. çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını aktarırken PS5 konsolunun 65.5 milyon adet sattığını açıkladı. Donanım satışları bir önceki yıla göre biraz düştü; Geçtiğimiz çeyrekte 3.8 milyon PlayStation 5 konsolu satılırken, 2023’ün 2. çeyreğinde 4.9 milyon PS5 satıldı.

    PlayStation 5, 65.5 milyon satışa ulaştı!

    PS5 satışlarında düşüş olsa da oyun satışları yükseldi. PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları için oyun yazılımları bu çeyrekte 77.7 milyon adet satıldı. 2023’ün 2. çeyreğinde 67.6 milyon adet satılmış. Bu, %14,94’lük bir artış anlamına geliyor. Game Science'ın aksiyon RPG'si Black Myth: Wukong'un bu satışlara önemli katkısı oldu. Bu oyunun yaklaşık 20 milyon adet (PC versiyonu dahil) sattığı söyleniyor. Astro Bot'u da geçmemek lazım; çıkışından yaklaşık iki ay sonra 1.5 milyon adet sattı.

    PlayStation'ı da içeren Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü, mali yılın ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2024) yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yıla göre %12 oranında bir artış kaydedildi. Kâr, bir önceki yıla göre %184'lük bir artışla üç katına çıkarak yaklaşık 911 milyon dolara  ulaştı. Sony, gelirdeki artışın eklenti içerikler dahil olmak üzere birinci taraf olmayan oyunların satışlarındaki artış, döviz kurlarının etkisi ve PlayStation Plus’ın ağ hizmetlerinden gelen satışlardaki artıştan kaynaklandığını söylüyor. Bu arada PlayStation Network’ün aylık aktif kullanıcısı 116 milyonda sabit kaldı.

    Sony'nin oyun sektörü kapsamlı işten çıkarmalar ve birden fazla stüdyonun kapanmasıyla zor bir yıl geçirdi. Şubat ayında Sony, küresel PlayStation iş gücünün yaklaşık %8'ini (900 çalışana denk geliyor) etkileyen bir dizi işten çıkarma duyurdu. İşten çıkarmalar Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla ve Firesprite dahil olmak üzere bir dizi PlayStation stüdyosunu etkiledi ancak en çok PlayStation'ın Londra stüdyosu etkilendi.

    Sony, PS4 & PS5 oyunlarının grafiklerini ve performansını artıran konsolu PS5 Pro'yu yurt dışında 700 dolar, Türkiye’de 50.000 TL’den satışa sundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tse 12047 belgeli servisler ankara"da en iyi diş hastanesi devlet notability fiyat akbank üyelik ücreti iptali selcuksports 22. apk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12S
    Huawei Nova 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız