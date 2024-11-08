Sony, PlayStation 5 satış rakamlarını açıkladı: Satışlar düştü!

PlayStation 5, 65.5 milyon satışa ulaştı!
PS5 satışlarında düşüş olsa da oyun satışları yükseldi. PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları için oyun yazılımları bu çeyrekte 77.7 milyon adet satıldı. 2023’ün 2. çeyreğinde 67.6 milyon adet satılmış. Bu, %14,94’lük bir artış anlamına geliyor. Game Science'ın aksiyon RPG'si Black Myth: Wukong'un bu satışlara önemli katkısı oldu. Bu oyunun yaklaşık 20 milyon adet (PC versiyonu dahil) sattığı söyleniyor. Astro Bot'u da geçmemek lazım; çıkışından yaklaşık iki ay sonra 1.5 milyon adet sattı.
PlayStation'ı da içeren Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü, mali yılın ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2024) yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yıla göre %12 oranında bir artış kaydedildi. Kâr, bir önceki yıla göre %184'lük bir artışla üç katına çıkarak yaklaşık 911 milyon dolara ulaştı. Sony, gelirdeki artışın eklenti içerikler dahil olmak üzere birinci taraf olmayan oyunların satışlarındaki artış, döviz kurlarının etkisi ve PlayStation Plus’ın ağ hizmetlerinden gelen satışlardaki artıştan kaynaklandığını söylüyor. Bu arada PlayStation Network’ün aylık aktif kullanıcısı 116 milyonda sabit kaldı.
Sony'nin oyun sektörü kapsamlı işten çıkarmalar ve birden fazla stüdyonun kapanmasıyla zor bir yıl geçirdi. Şubat ayında Sony, küresel PlayStation iş gücünün yaklaşık %8'ini (900 çalışana denk geliyor) etkileyen bir dizi işten çıkarma duyurdu. İşten çıkarmalar Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla ve Firesprite dahil olmak üzere bir dizi PlayStation stüdyosunu etkiledi ancak en çok PlayStation'ın Londra stüdyosu etkilendi.
Sony, PS4 & PS5 oyunlarının grafiklerini ve performansını artıran konsolu PS5 Pro'yu yurt dışında 700 dolar, Türkiye’de 50.000 TL’den satışa sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über