E-devlet’e soy ağacı sorgulama hizmeti eklendi: Alt-üst soy bilgisi sorgulama

Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet'e eklenen yeni özellik ile bundan böyle soy ağacınızı tek bir tık ile öğrenebileceksiniz. "Alt-üst soy bilgisi sorgulama" hizmeti yayına girdi.