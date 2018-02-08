E-devlet’e soy ağacı sorgulama hizmeti eklendi: Alt-üst soy bilgisi sorgulama

E-Devlet’e eklenen yeni özellik ile vatandaşlar herhangi bir fiziksel müracaata gerek olmadan soy ağacı bilgisini sorgulayabiliyor. Daha önce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığında öğrenilebilen soy ağacı bilgisi artık bir tık ötenizde.
Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt-üst soy bilgisi sorgulama
e-Devlet'e giriş yapıp bu linkten veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü kurumunun hizmet sayfasında bulunan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sayfasından soy bilginizi öğrenebilirsiniz.
Sorgulama sonucunda 1800’lü yıllara kadar aile büyüklerinin kütük bilgilerini görüntüleyebilmek mümkün. Sorgulama özelliğinin eklendiğinin duyurulmasından sonra e-Devlet’e erişim sıkıntısı yaşanıyor. Uzun beklemeler sonucunda sorgulama işlemimiz tamamlanmadı.
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Ama aileden bir akraba evliği olunca soy ağacında bazı kişiler hep aynı kişiler çıkıyor. O küçük yanlış anlama haricinde hiç bir heyecan yok, aynı ilçe içinde yaşamışlar. 1839 en yaşlı üst soyun doğum tarihi..
En belirsiz konu yani böyle bir imkan varmı varsa şartlar neler belirsiz maalesef hocam
Alırsın
Uzaylı olduğumuzdan şüphelenmeye başladım şimdi.
konsolosluğu arıyorum ya meşgul ya açıyor operatörden hat düşüyor..
diğer ülkelere başvuran veya başvurmuş sonuçlanan varsa aynı zamanda bilgi verirse güzel olur.
Bulunduğum şehirde maalesef yakınında dahi konsolosluk yok..
Hocam 2013’te kökeni Gürcü olanlara vermişler. Ondan sonra da yasa gelmiş sanırım. Sadece Gürcistan’dan vatandaşlık başvurusu yapılıyor ama akrabalığın oraya dayanmasının bir artısı var mı bilmiyorum. Bir sonuç bulabilirsen beni de haberdar et hocam.
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