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E-devlet’e soy ağacı sorgulama hizmeti eklendi: Alt-üst soy bilgisi sorgulama

Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet'e eklenen yeni özellik ile bundan böyle soy ağacınızı tek bir tık ile öğrenebileceksiniz. "Alt-üst soy bilgisi sorgulama" hizmeti yayına girdi.
1 yıl
41,4b
1
3463
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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E-devlet’e soy ağacı sorgulama hizmeti eklendi: Alt-üst soy bilgisi sorgulama
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E-Devlet’e eklenen yeni özellik ile vatandaşlar herhangi bir fiziksel müracaata gerek olmadan soy ağacı bilgisini sorgulayabiliyor. Daha önce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığında öğrenilebilen soy ağacı bilgisi artık bir tık ötenizde.

Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt-üst soy bilgisi sorgulama

e-Devlet'e giriş yapıp bu linkten veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü kurumunun hizmet sayfasında bulunan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sayfasından soy bilginizi öğrenebilirsiniz.

Sorgulama sonucunda 1800’lü yıllara kadar aile büyüklerinin kütük bilgilerini görüntüleyebilmek mümkün. Sorgulama özelliğinin eklendiğinin duyurulmasından sonra e-Devlet’e erişim sıkıntısı yaşanıyor. Uzun beklemeler sonucunda sorgulama işlemimiz tamamlanmadı.


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bombombombom 1 yıl en beğenilen
E-devlet DH gibi olmuş açılmıyor
2 Yanıt Yanıtla +563
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instance 1 yıl
Hevesle soy ağacına bakan ülkücüye ermeni şoku
4 Yanıt Yanıtla +517
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Taparcasına 1 yıl
Afedersiniz ermeni çıktım
5 Yanıt Yanıtla +293
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23 Avatar Avatar Avatar
desder 1 yıl
EVRAKLARIMI KONSOLOSLUĞA GÖNDERDİM PARAYI YATIRDIM 1 AY İÇİNDE SONUÇLANICAK
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fuckulteli 1 yıl
Üst soyda aynı isimde iki kişi olunca bir ara üst soyda kardeşler evlenmiş sandım. 20 dakika ufak bir şok. Sonra XXXX isimli kişinin anne baba isimleri bir üst soyda farklı çıktı da rahatladım.
Ama aileden bir akraba evliği olunca soy ağacında bazı kişiler hep aynı kişiler çıkıyor. O küçük yanlış anlama haricinde hiç bir heyecan yok, aynı ilçe içinde yaşamışlar. 1839 en yaşlı üst soyun doğum tarihi..
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Ahmet Yoran 1 yıl
Hadi hayırlısı
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desder 1 yıl
çifte vatandaşlık işi nasıl oluyor dedemin dedesi bulgaristan tirnova çıktı alma şansım var mı kaç kuşak geçerli
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spysoul 1 yıl desder
desder
çifte vatandaşlık işi nasıl oluyor dedemin dedesi bulgaristan tirnova çıktı alma şansım var mı kaç kuşak geçerli

En belirsiz konu yani böyle bir imkan varmı varsa şartlar neler belirsiz maalesef hocam
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Mentollü Kurşun 1 yıl desder
desder
çifte vatandaşlık işi nasıl oluyor dedemin dedesi bulgaristan tirnova çıktı alma şansım var mı kaç kuşak geçerli

Alırsın
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programmer_onur 1 yıl
Az önce yine girdim. Önce ilginç şekilde talebiniz alındı dedi. Sayfayı tazeledim. Bu sefer tekrar Nüfus Müdürlüğü'ne gidin dedi. SMS de geldi üstelik. Kısacası yapacağınız işi.....seveyim diyorum.
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Baba tarafından bakamadık. Anne tarafım %100 Sakarya, Geyveli. Baba tarafını da ben biliyorum ama nüfus müdürlüğüne gidip alacağım. Hemen verirler mi aynı gün?
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Vanished Man 1 yıl
Giritli ve çeşmeli çıktık. Vatandaşlık işi bize yaramaz yunanistan tanımıyor.
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wasted.wastelander 1 yıl
Kimse vtandaslik pesine dusmesin benim dedem bg vatandasi olarak öldü ama biz bile vatandaslik alamadik Türkiyede 27 milyon balkan kokenli yasiyor balkanlarin toplam nufusu 45-50 milyon adamlar bizi geri almaya kalksalar sonlari gelir acik ara Türk nufusu balkanlari kaplar bunu asla yapmazlar her turlu zorluk ve engel cikariyolar hayal kurmayin.
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emir66 1 yıl wasted.wastelander
siz almayı denediniz mi hocam yani aileden biri resmi başvuruda bulundu mu? Bizim bir tanıdık dedesi vatandaş olduğu için başvurup almış 8-9 sene önce. Kimse vermezler diye resmi başvuru yapmıyor anladığım kadarıyla
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Reahax 1 yıl
Benim sadece annem ve babamı gösteriyor.
Uzaylı olduğumuzdan şüphelenmeye başladım şimdi.
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spysoul 1 yıl
arkadaşlar çifte vatandaşlık olayını araştıran varmı veya bir bilgiye ulaşabilen gürcistan özellikle?
konsolosluğu arıyorum ya meşgul ya açıyor operatörden hat düşüyor..
diğer ülkelere başvuran veya başvurmuş sonuçlanan varsa aynı zamanda bilgi verirse güzel olur.
Bulunduğum şehirde maalesef yakınında dahi konsolosluk yok..
1 Yanıt Yanıtla
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Evdeki Sinek 1 yıl spysoul
spysoul
arkadaşlar çifte vatandaşlık olayını araştıran varmı veya bir bilgiye ulaşabilen gürcistan özellikle?
konsolosluğu arıyorum ya meşgul ya açıyor operatörden hat düşüyor..
diğer ülkelere başvuran veya başvurmuş sonuçlanan varsa aynı zamanda bilgi verirse güzel olur.
Bulunduğum şehirde maalesef yakınında dahi konsolosluk yok..

Hocam 2013’te kökeni Gürcü olanlara vermişler. Ondan sonra da yasa gelmiş sanırım. Sadece Gürcistan’dan vatandaşlık başvurusu yapılıyor ama akrabalığın oraya dayanmasının bir artısı var mı bilmiyorum. Bir sonuç bulabilirsen beni de haberdar et hocam.
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