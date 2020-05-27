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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin

    SpaceX bugün ilk kez uzaya insan gönderiyor. Tarihi 'Demo-2' görevini uçuşu aşağıdan canlı izleyebilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 55 dk.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin
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    SpaceX'in ilk insanlı uzay görevi için geri sayım resmen başladı. Şirket bugün Türkiye saatiyle 23.33'te iki NASA astronotunu (Robert Behnken ve Douglas Hurley) Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak. Tarihi görev hem NASA hem de SpaceX tarafından canlı olarak yayınlanacak.

    %40 ertelenme ihtimali var

    Demo-2 isimli görevi aşağıdaki YouTube pencereleri üzerinden izleyebilirsiniz. Şu an için yalnızca NASA'nın YouTube adresinde canlı yayın var. Ancak kalkış saatine doğru SpaceX'in de bir canlı yayın açması bekleniyor. SpaceX'in yayınını da aşağıya ekleyeceğiz.

    SpaceX yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamaya göre hava tahminleri kalkış için yaklaşık %60 olumlu görünüyor. Çok yüksek bir olasılık olduğu söylenemez, yani kalkışın yarın ve sonraki güne ertelenme ihtimali de var.

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    Demo-2'nin hem SpaceX hem de genel anlamıyla Amerikan uzay araştırmaları için çok büyük bir önemi var. SpaceX, daha önce de belirttiğimiz gibi ilk kez uzaya bir insan gönderecek. CEO Elon Musk'ın SpaceX'i kurmasındaki nihai amacı Mars'ı kolonize etmekti. Bugün bu amaç doğrultusunda müthiş bir adım atılmış olacak. 

    NASA ise Demo-2 göreviyle birlikte, uzaydaki Rus bağımlılığına son vermeye hazırlanıyor. Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına çok yakında SpaceX son verecek. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderilecek.  

    SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin
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    Obama yönetiminin Uzay Mekiği programını iptal etmesinin nedeni, uzay araştırmalarında özel yatırımı artırmaya çalışmaktı. NASA artık kendi uzay araçlarını direkt olarak geliştirmek yerine burada özel şirketlere güvenmek ve böylece maliyeti ve iş gücünü dağıtmak istiyor. Biraz uzun sürse de bu plan nihayet meyve vermeye başladı. 

    Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü

    SpaceX astronotları uzaya Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülüyle fırlatılacak. Günümüzün en popüler roketi diyebileceğimiz Falcon 9 zaten bildiğiniz gibi yaklaşık 8 yıldır aktif bir şekilde kullanılıyor. Crew Dragon ise tamamıyla insanlı görevler için geliştirilmiş yeni bir uzay kapsülü olarak dikkat çekiyor. 

    Crew Dragon tam 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip ancak NASA bu kapsülü tam kapasitesiyle kullanmayacak. Geniş ve basit bir iç dizayna sahip olan Crew Dragon, büyük pencereleri ve dokunmatik ekranlarıyla astronotlara —Soyuz kapsülüne göre— çok daha ferah ve modern bir alan sunuyor.

    Crew Dragon daha önce mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. Demo-1 isimli görev geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleşmiş ve kusursuz bir şekilde tamamlanmıştı. Demo-1'de elde edilen başarının ardından 2019'un yaz aylarında ilk insanlı görevin de yapılması bekleniyordu ancak SpaceX'in Nisan ayında yaşadığı talihsiz kaza buna engel oldu. Yaklaşık bir yıllık bir erteleme gerçekleşti.



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