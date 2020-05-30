SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor

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SpaceX'in ilk insanlı uzay görevi Demo-2 bildiğiniz gibi hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Şirket bugün Türkiye saatiyle gece saatlerinde ikinci bir deneme gerçekleştirecek; ancak hava tahminleri yine çok olumlu görünmüyor. Yayınlanan tahminlere göre, Demo-2 görevinin bugün ikinci kez ertelenme ihtimali %50.

Hava tahminleri, NASA'nın partner şirketi Weather Squadron tarafından yayınlandı. Weather Squadron, 30 Mayıs için %50, 31 Mayıs için ise %60 ertelenme ihtimali gösteriyor. SpaceX kalkış için 30-31 Mayıs'ta iki günlük bir aralığa sahipti. Bugün ertelenirse muhtemelen yarın da fırlatılamayacak. Genel anlamıyla değerlendirecek olursak Demo-2 görevinin haftaya kalma ihtimali oldukça yüksek gibi.

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Demo-2 görevinin bugün Türkiye saatiyle 22.22'te kalkışa geçmesi planlanıyor. Tarihi fırlatma anları SpaceX ve NASA'nın YouTube adresleri üzerinden yine canlı olarak yayınlanacak. Bu anlara tanıklık etmek istiyorsanız aşağıdaki pencereyi takip edebilirsiniz.

Demo-2 görevi SpaceX-NASA ikilisi için çok büyük bir öneme sahip. SpaceX ilk kez uzaya bir insan göndererek Mars'ı kolonize etme hedefine doğru müthiş bir adım atmış olacak. NASA ise uzaydaki Rus bağımlılığına son vermeyi ve 2011 yılından sonra ilk kez kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

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