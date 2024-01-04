SpaceX, Elon Musk'ı eleştiren çalışanları kovmakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk etrafındaki çalkantılı gündem bitmek bilmiyor SpaceX, ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun (NLRB) şirketin CEO’su Elon Musk'ı eleştiren bir açık mektup yazdıkları için çalışanlarını yasadışı bir şekilde işten çıkardığını iddia eden bir şikayetle karşı karşıya.

Geçtiğimiz yıl bir grup SpaceX çalışanı, Musk'ın davranışlarının sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç verici olduğu yönündeki endişelerini dile getirmek üzere bir açık mektup kaleme almıştı. O sıralar Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirmekle uğraşıyordu. Aktarılanlara göre ise SpaceX daha sonra mektubun yazılmasında payı olan çalışanların işine son verdi.

Musk'ı eleştirenler işsiz kaldı

NLRB, geçtiğimiz gün yaptığı şikayette, SpaceX'i çalışanları mektupla ilgileri konusunda sorgulamakla ve çalışanlara bu görüşmeler hakkında konuşmamalarını söylemekle suçluyor. NLRB sözcüsü Kayla Blado yaptığı açıklamada SpaceX'in, işçilerin daha iyi koşullar için toplu olarak mücadele etme hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Çalışma ajansı, SpaceX’in çalışanlar arasındaki mesajları ve ekran görüntülerini kontrol ettiğini belirtirken çalışanların açık mektubu dağıtmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi. SpaceX'in ayrıca çalışanları örgütlü faaliyetlere katılmaları halinde istifa etmeye davet ettiği ve işten çıkarma tehdidinde bulunduğu da iddia ediliyor.

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NLRB, SpaceX'ten 120 gün boyunca çalışan haklarıyla ilgili bir duyuru yayınlamasını ve diğer şeylerin yanı sıra şirketin işten çıkardığı çalışanların her birine özür mektupları yazmasını istiyor. SpaceX'in suçlamaları kabul etmemesi halinde sürecin hukuki yollarla ilerletilmesi planlanıyor.

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