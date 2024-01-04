SpaceX, Elon Musk'ı eleştiren çalışanları kovmakla suçlanıyor

Geçtiğimiz yıl bir grup SpaceX çalışanı, Musk'ın davranışlarının sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç verici olduğu yönündeki endişelerini dile getirmek üzere bir açık mektup kaleme almıştı. O sıralar Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirmekle uğraşıyordu. Aktarılanlara göre ise SpaceX daha sonra mektubun yazılmasında payı olan çalışanların işine son verdi.
Musk'ı eleştirenler işsiz kaldı
NLRB, geçtiğimiz gün yaptığı şikayette, SpaceX'i çalışanları mektupla ilgileri konusunda sorgulamakla ve çalışanlara bu görüşmeler hakkında konuşmamalarını söylemekle suçluyor. NLRB sözcüsü Kayla Blado yaptığı açıklamada SpaceX'in, işçilerin daha iyi koşullar için toplu olarak mücadele etme hakkını ihlal ettiğini söyledi.
Çalışma ajansı, SpaceX’in çalışanlar arasındaki mesajları ve ekran görüntülerini kontrol ettiğini belirtirken çalışanların açık mektubu dağıtmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi. SpaceX'in ayrıca çalışanları örgütlü faaliyetlere katılmaları halinde istifa etmeye davet ettiği ve işten çıkarma tehdidinde bulunduğu da iddia ediliyor.
NLRB, SpaceX'ten 120 gün boyunca çalışan haklarıyla ilgili bir duyuru yayınlamasını ve diğer şeylerin yanı sıra şirketin işten çıkardığı çalışanların her birine özür mektupları yazmasını istiyor. SpaceX'in suçlamaları kabul etmemesi halinde sürecin hukuki yollarla ilerletilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.