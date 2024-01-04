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    SpaceX, Elon Musk'ı eleştiren çalışanları kovmakla suçlanıyor

    Elon Musk etrafındaki çalkantılı gündem bitmek bilmiyor. Şimdi de SpaceX, CEO’su Elon Musk'ı eleştiren çalışanları yasadışı bir şekilde işten çıkarmakla suçlanıyor.
    SpaceX, Elon Musk'ı eleştiren çalışanları kovmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk etrafındaki çalkantılı gündem bitmek bilmiyor SpaceX, ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun (NLRB) şirketin CEO’su Elon Musk'ı eleştiren bir açık mektup yazdıkları için çalışanlarını yasadışı bir şekilde işten çıkardığını iddia eden bir şikayetle karşı karşıya.

    Geçtiğimiz yıl bir grup SpaceX çalışanı, Musk'ın davranışlarının sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç verici olduğu yönündeki endişelerini dile getirmek üzere bir açık mektup kaleme almıştı. O sıralar Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirmekle uğraşıyordu. Aktarılanlara göre ise SpaceX daha sonra mektubun yazılmasında payı olan çalışanların işine son verdi.

    Musk'ı eleştirenler işsiz kaldı

    NLRB, geçtiğimiz gün yaptığı şikayette, SpaceX'i çalışanları mektupla ilgileri konusunda sorgulamakla ve çalışanlara bu görüşmeler hakkında konuşmamalarını söylemekle suçluyor. NLRB sözcüsü Kayla Blado yaptığı açıklamada SpaceX'in, işçilerin daha iyi koşullar için toplu olarak mücadele etme hakkını ihlal ettiğini söyledi.

    Çalışma ajansı, SpaceX’in çalışanlar arasındaki mesajları ve ekran görüntülerini kontrol ettiğini belirtirken çalışanların açık mektubu dağıtmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi. SpaceX'in ayrıca çalışanları örgütlü faaliyetlere katılmaları halinde istifa etmeye davet ettiği ve işten çıkarma tehdidinde bulunduğu da iddia ediliyor.

    NLRB, SpaceX'ten 120 gün boyunca çalışan haklarıyla ilgili bir duyuru yayınlamasını ve diğer şeylerin yanı sıra şirketin işten çıkardığı çalışanların her birine özür mektupları yazmasını istiyor. SpaceX'in suçlamaları kabul etmemesi halinde sürecin hukuki yollarla ilerletilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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