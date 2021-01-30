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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX'in uçmayı bekleyen iki yeni Starship prototopi yan yana sergilendi

    SpaceX'in yeni Starship prototipleri, Teksas'taki fırlatma sahasında yan yana sergilendi. İki roketin de çok yakında test edilmesi bekleniyor.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX'in uçmayı bekleyen iki yeni Starship prototopi yan yana sergilendi
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    SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası taşıma sistemi Starship'te geliştirme süreci son sürat devam ediyor. Dev uzay gemisinin yeni prototip versiyonları SN9 ve SN10 da çok yakında sırasıyla test edilecek. SpaceX, merakla beklenen bu testler öncesinde iki deneme roketini yan yana sergiledi.

    SpaceX, SN9 ve SN10'un testlerini çok kısa bir arayla  sırasıyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Her iki prototip de bir önceki test roketi olan SN8 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. SN9, üç farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapıyor. SpaceX'in SN9 ile önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı denemede hedef 12,5 kilometre yüksekliğe çıkıp yüzeye iniş gerçekleştirmek olacak.

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    SpaceX, SN8 prototipini geçtiğimiz ay başarıyla test etmişti. SN8, 12,5 kilometre yüksekliğe çıkmış ve hemen ardından yüzeye iniş yapmayı denemişti. Ancak iniş denemesi, Elon Musk'ın da beklediği gibi başarısızlıkla sonuçlandı. İlk denemede zaten başarı beklenmiyordu. Ancak ilerleyen test uçuşlarında SpaceX, tıpkı Falcon 9'ta olduğu gibi yavaş yavaş başarı yüzdesini artıracak.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak"

    Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yörüngeden uzaya taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

    SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefleri var.



    https://www.space.com/spacex-starships-sn9-sn10-on-pad-same-time Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    35 dakika önce
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