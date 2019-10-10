SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki bir ay içerisinde tam 120 yeni internet uydusu uzaya fırlatılacak. SpaceX böylece yörüngedeki uydu sayısını 180'e çıkarmayı planlıyor.

120 yeni uydunun iki farklı görevle (Starlink 2 ve Starlink 3) yörüngeye taşınacağı söylendi. Starlink 2 misyonu herhangi bir aksaklık yaşanmazsa önümüzdeki hafta Perşembe günü (17 Ekim) kalkışa geçecek. Starlink 3'ün ise 4 Kasım'da fırlatılacağı belirtilmiş. Her iki görevde de Falcon 9 roketleri kullanılacak.

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SpaceX ilk Starlink prototip uydularını geçtiğimiz mayıs ayında uzaya göndermişti. Eylül ayında Starlink projesinin geleceğiyle ilgili bazı açıklamalar yapan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, önümüzdeki yıl tam 24 farklı Starlink misyonu planladıklarını söyledi. Her bir görevde 60 uydunun fırlatılacağı düşünülüyor. Yani SpaceX'in sadece 2020 yılı içerisinde tam 1500 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme ihtimali var.

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Gwynne Shotwell'in ifadelerine göre SpaceX, uzaydaki uydu sayısını 400'e çıkardığında Starlink'i kısıtlı olarak resmen servise açmayı planlıyor. İlk testlerin Kuzey Amerika bölgesinde yapılacağı belirtilmişti. Shotwell ayrıca önümüzdeki altı aylık süreçte 400 uyduluk ağın tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Yani 2020'nin başları gibi Starlink konusunda ilginç gelişmeler yaşanabilir.

Starlink gelirleri Mars'a gidecek

Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar dünya genelinde tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi bekliyor.

Mayıs ayındaki ilk Starlink görevinin ardından bazı açıklamalar yapan Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götürme imkanımız olacak. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuşmuştu.

https://www.teslarati.com/spacex-starlink-1500-satellites-24-launches-2020/