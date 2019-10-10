Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor

    SpaceX, önümüzdeki bir ay içerisinde tam 120 farklı Starlink internet uydusunu yörüngeye yerleştirecek. Şirket yakın bir zamanda internet hizmetine resmen başlamak istiyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2b
    1
    13
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki bir ay içerisinde tam 120 yeni internet uydusu uzaya fırlatılacak. SpaceX böylece yörüngedeki uydu sayısını 180'e çıkarmayı planlıyor.

    120 yeni uydunun iki farklı görevle (Starlink 2 ve Starlink 3) yörüngeye taşınacağı söylendi. Starlink 2 misyonu herhangi bir aksaklık yaşanmazsa önümüzdeki hafta Perşembe günü (17 Ekim) kalkışa geçecek. Starlink 3'ün ise 4 Kasım'da fırlatılacağı belirtilmiş. Her iki görevde de Falcon 9 roketleri kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme"

    SpaceX ilk Starlink prototip uydularını geçtiğimiz mayıs ayında uzaya göndermişti. Eylül ayında Starlink projesinin geleceğiyle ilgili bazı açıklamalar yapan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, önümüzdeki yıl tam 24 farklı Starlink misyonu planladıklarını söyledi. Her bir görevde 60 uydunun fırlatılacağı düşünülüyor. Yani SpaceX'in sadece 2020 yılı içerisinde tam 1500 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme ihtimali var.

    SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Gwynne Shotwell'in ifadelerine göre SpaceX, uzaydaki uydu sayısını 400'e çıkardığında Starlink'i kısıtlı olarak resmen servise açmayı planlıyor. İlk testlerin Kuzey Amerika bölgesinde yapılacağı belirtilmişti. Shotwell ayrıca önümüzdeki altı aylık süreçte 400 uyduluk ağın tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Yani 2020'nin başları gibi Starlink konusunda ilginç gelişmeler yaşanabilir.

    Starlink gelirleri Mars'a gidecek

    Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar dünya genelinde tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi bekliyor.

    Mayıs ayındaki ilk Starlink görevinin ardından bazı açıklamalar yapan Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götürme imkanımız olacak. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuşmuştu.



    https://www.teslarati.com/spacex-starlink-1500-satellites-24-launches-2020/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 1 gün
    Çok sevindim Elon reis adına.Buradan temiz güzel gelir kapısı elde edecekler.Zaten uyduları bile kendileri gönderdiklerinden tüm masraflar kendisine ait.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    Dertlenen şirketleri görebiliyorum milleti yıllarca sömurdüler
    Piyasa karışacak
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 1 gün
    Ping değerini merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kuantum34 1 gün AribyAriana
    bende hem ping değerini merak ediyorum, hemde 1 adet starlink uydusu aynı anda kaç kişiye internet verebiliyor bunu merak ediyorum. Mesela istanbulun nüfusu 15 milyon, bu 15 milyon aynı anda starlink'ten internet hizmeti alabilecek mi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RaptorFX 1 gün
    Bu kadar çok uydu yollamanın bir dönüşü olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    baris070707 1 gün
    çok güzel bir proje.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 1 gün
    bunlar, uzaydan projeksiyonla ;
    isa musa geldi ayağına,
    Suriyedeki savaşa gönüllü katılımları artıracak !!!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MehmetNY 1 gün SEO19
    kafalar pırıl pırıl.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 1 gün
    Uzay tam bir çöplük hâline gelecek bu elen musk yüzünden. Millet sanıyor ki starlink ile telefondan direk bu uydulara bağlanıp internet alacak alırsınız:D
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kuantum34 1 gün Ussuz
    elen değil elon diye yazılıyor. ilan diye de okunuyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tanerss 1 gün
    Bu projeyi hazır ettiğinde ve şimdiden söyledikleri hız ve pingleri gerçekten verebilrise dünyanın en yüksek karlı şirketine dönüşecek SpaceX. Apple falan hepsi geride kalır(Şirket değeri) eğer vaat ettiklerini başarırsa.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1988 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    starlink, spacex ve
    6 etiket daha uzay araştırmaları elon musk uzaydan internet Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 sa. Amiral gemisi Honor V30 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı 23 sa. Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus 23 sa. G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak 1 gün Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir 1 gün Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir 1 gün Apple 2020'ye hızlı girecek: ToF kameralı iPad Pro, iPhone SE 2 ve 16 inç MacBook 1 gün Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı 1 gün UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor 1 gün Apple sonrası Shazam’ın şansı döndü 1 gün 100 saate kadar kullanılabilen Sennheiser GSP 370 oyuncu kulaklığı 1 gün Mi Store'larda hafta sonu kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 1 gün Xbox One X'te 4K ve HDR ile NBA 2K20 - 2000'ler vs 90'lar All-Star Karmaları Maçı 1 gün Samsung Galaxy S10 modelleri için Android 10 beta güncellemesi yakında geliyor 1 gün Consumer Reports: Tesla'nın akıllı çağırma özelliği alkollü sürücü gibi hareket ediyor 1 gün Açık uzay oyunu ‘Outer Wilds’ 15 Ekim’de PS4’e geliyor 1 gün Apple yakın zamanda zengin gerçeklik gözlüklerinin üretimine başlayabilir 1 gün 90Hz ekranlı Oppo Reno Ace duyuruldu 1 gün 2020 Volkswagen Golf'ün ilk resmi ipucu görselleri karşınızda 1 gün Tile takip aksesuarı yoluna devam ediyor 1 gün Giriş seviyesine 3 arka kameralı Motorola One Macro 1 gün GÖRÜNTÜLENEN SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor Sonraki Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor! 1 gün PlayStation 5 konsolunda Ray Tracing iddiası resmen doğrulandı 1 gün GM 9 Pro yeni bir güvenlik güncellemesi aldı 1 gün Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor 1 gün Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı 1 gün Arctis 7 sürücülü Arctis 1? Nasıl?? "Steelseries Arctis 1 Wireless incelemesi" 1 gün Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi 1 gün Apple Mac Catalyst projesi iyi başlamadı 1 gün Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı 1 gün Youtube, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili politik reklamları yayınlayacağını açıkladı 1 gün Elektrikli Volvo XC40, Android tabanlı multimedya sistemiyle gelecek 2 gün Chandrayaan-2, Ay’ın bugüne kadarki en net yüzey fotoğraflarını çekti 2 gün John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina 2 gün Televizyon izleme süresi hızlıca düşüyor 2 gün Tekerlekli sandalye kullanıcıları için araç paylaşım platformu: WheeM-i 2 gün 2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe 2 gün Samsung Galaxy Fold iFixit skoru: 10 üzerinden 2 2 gün 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu 2 gün Facebook Portal cihazları ofis paylaşımlarında da kullanılacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyuncu Fareleri Karşıtları Birliği - PROTESTO
    DH Forum
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim