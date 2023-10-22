SpaceX, Starlink hizmetleri için 2024'te fırlatmalarını hızlandıracak

Tam Boyutta Gör SpaceX'in yöneticisi Bill Gerstenmaier, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu Uzay ve Bilim Alt Komitesi'ne yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 100 uçuş gerçekleştirmek amacıyla önümüzdeki iki buçuk ay içinde mümkün olduğu kadar çok roket fırlatmayı planlandığını ve şirketin 2024 için daha da iddialı bir hedefi olduğunu açıkladı.

SpaceX'in yeni hedefi: Toplam 144 görev için ayda yaklaşık 12 uçuş

T-Mobile ile anlaşan SpaceX, normal akıllı telefonların uydularına bağlanmasına olanak sağlayacak Starlink Direct to Cell hizmetini ilk olarak 2022 yılında duyurmuştu. Ve şimdi şirket, Starlink ağını geliştirmek için fırlatma hızını 2024'te daha yüksek bir vitese çıkararak ortalama her 2,5 günde bir fırlatma hedefliyor.

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Toplam 144 görev için ayda yaklaşık 12 uçuş gerçekleştirmesi beklenen Falcon 9 roketiyle gerçekleşecek bu fırlatmalar hakkında açıklama yapan SpaceX yetkilisi, açıklamasında "2 milyon kullanıcımızla bu takımyıldızın yenilenmesine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

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