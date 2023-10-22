SpaceX, Starlink hizmetleri için 2024'te fırlatmalarını hızlandıracak

SpaceX'in yeni hedefi: Toplam 144 görev için ayda yaklaşık 12 uçuş
T-Mobile ile anlaşan SpaceX, normal akıllı telefonların uydularına bağlanmasına olanak sağlayacak Starlink Direct to Cell hizmetini ilk olarak 2022 yılında duyurmuştu. Ve şimdi şirket, Starlink ağını geliştirmek için fırlatma hızını 2024'te daha yüksek bir vitese çıkararak ortalama her 2,5 günde bir fırlatma hedefliyor.
Toplam 144 görev için ayda yaklaşık 12 uçuş gerçekleştirmesi beklenen Falcon 9 roketiyle gerçekleşecek bu fırlatmalar hakkında açıklama yapan SpaceX yetkilisi, açıklamasında "2 milyon kullanıcımızla bu takımyıldızın yenilenmesine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.