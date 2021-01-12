Starlink resmen Avrupa'da: İngiltere'de beta testleri başladı

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Elon Musk'ın uzaydan internet projesi Starlink nihayet Kuzey Amerika'nın dışına çıktı. Business Insider'da yer alan habere göre İngiltere'de şu anda beta testleri resmen başlamış durumda. Bazı kullanıcıların uydu setlerini teslim aldığı ve Starlink internetinin keyfini çıkarmaya başladığı belirtiliyor.

Starlink internetin bir ülkede hizmete açılabilmesi için öncelikle söz konusu ülkenin resmi bir izin vermesi gerekiyor. İngiltere'de telekomünikasyondan sorumlu Ofcom, SpaceX'e bu izni sağlamış. Ofcom'dan izin alınmasıyla birlikte Starlink şimdi resmen ülkeye giriş yaparak rakipleriyle rekabet etmeye başlamış durumda.

Starlink'in İngiltere'deki ücretlerine baktığımızda ise ABD ve Kanada'dakine benzer tarifelerin uygulandığını görüyoruz. Beta kullanıcılarının, Starlink ekipmanları için öncelikle 439 sterlinlik bir ücret ödemesi gerekmiş. Sonrasında ise aylık 84 sterlin abonelik ücreti isteniyor.

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Kırsal bölgelere yüksek hızlı internet teklifi

Starlink ücretleri ilk bakışta elbette epey pahalı geliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, SpaceX'in Starlink'i daha çok internetin olmadığı veya internetin çok kısıtlı olanaklarla sağlandığı kırsal bölgelere satması. Kırsal alanlarda İngiltere ve ABD gibi ülkelerde bile günümüzde fiber olanakları çok zayıf, 10mbit gibi internet hızları için 100 doların üzerinde ücretler isteniyor. Starlink bu anlamda kırsal alanlarda yaşayanlar için çok büyük bir nimet olacak. Diğer taraftan merkezi bölgelerde oturanlar için genel anlamıyla pek mantıklı bir tercih değil.

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Business Insider'a konuşan bir beta kullanıcısı, Starlink sayesinde internet hızının 0,5 mbit'ten 85 mbit'e çıktığını söylemiş. Starlink'in şu anda ABD ve Kanada'da devam eden testlerinde de benzer hızlar görülmüştü. Genelde 100-150mbit civarında hızlar bildiriliyor, ancak yer yer 200 mbit'i aşan testler de yapılmış.

Elon Musk geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı bir açıklamada Starlink'te gecikme değerlerinin 20ms civarında olacağını söylemişti. Şu anda beta sürecindeki rakamlar genelde 40ms civarında, yani değerler Musk'ın iddiasından biraz uzak. Ancak Musk zamanla burada önemli gelişmelerin olacağını söylüyor. Ayrıca hız değerleri de yine artış gösterecek. Elon Musk son olarak Starlink Versiyon 2 uydularıyla birlikte ileride gecikme değerlerinin 10ms'nin bile altına düşebileceğini ifade etmişti.

SpaceX şu anda yörüngede 900'den fazla aktif Starlink internet uydusuna sahip. Bu uyduların neredeyse tamamı 2020 yılında fırlatılmıştı. SpaceX şu anda bu filoyu mümkün olduğunda hızlı bir şekilde genişletmek ve dünya genelinde servis verebilecek hale gelmek istiyor.

https://www.businessinsider.in/tech/news/internet-and-intranet-differences-you-need-to-know/articleshow/80215708.cms

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