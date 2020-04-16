Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu

Turkcell Superonline abonelerinin upload (yükleme) hızlarının 20 Mbps’e yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Bugün konuyla ilgili Turkcell’den yazılı açıklama geldi. Böylece bu artışın ne kadar süreceği de belli oldu.
Turkcell’den yapılan açıklamada, evde geçirilen zamanın en verimli şekilde geçirilmesine yardımcı olmak adına fiber internet abonelerinin hem indirme hem de yükleme hızlarının artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda fiberde en düşük indirme hızı 50 Mbps’ye yükseltildi.İlginizi Çekebilir Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı
Böylece normalde 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan aboneler de 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi. Çalışanları, öğrencileri, internete içerik üretenleri veya içerik yükleyenleri de unutmadıklarını belirten Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardıklarını dile getirdi.
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Haziran'a kadar sürecek
Yapılan açıklamada, Turkcell Superonline’daki bu özel uygulamanın 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Yani ilerleyen tarihlerde aksi yönde bir karar alınmazsa, abonelerin indirme ve yükleme hızları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren eski haline dönecek.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Türkiye’yi ışık hızında fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısını Türkiye’nin hizmetinde” şeklinde konuştu.
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10 senede, bakın 10 senede hala FİBER tarafında 15Mbps'yi ilk 12 ay 85 TL ikinci 12 ay 95 TL'ye satan bir firma var!
superonline.net/...
Şuan paketim 35Mbps ve 100 TL ödüyorum. Adamlar 5 sene içerisinde uzayın yörüngesine uydu yerleştirip internet verecek uzaydan.
aiesec.org.tr/...
Bizim kepazeler 10 senede sıfır altyapı gelişimi ile hala 15-25-35Mbps paketleri iteliyorlar fiber kullanıcılara. Fiyatlar her yıl artıyor üstelik paket hızlarında zerre artış yok.
İnşallah bir ara doyarsınız da azcık kullanıcıları düşünürsünüz reziller.
SpaceX projesi hakkında başka bilginiz var mı?
Mesela biz de bu interneti kullanabilir miyiz?
10 Dolar'a bana 100 mbps verse bile razıyım.
Neden yetmesin?