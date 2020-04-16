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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu

    Turkcell Superonline'dan indirme ve yükleme hızlarındaki artışla ilgili resmi açıklama geldi. Buna göre, evde kalan abonelerin verimli zaman geçirmesi için başlatılan uygulama 31 Mayıs'ta sona erecek.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu
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    Turkcell Superonline abonelerinin upload (yükleme) hızlarının 20 Mbps’e yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Bugün konuyla ilgili Turkcell’den yazılı açıklama geldi. Böylece bu artışın ne kadar süreceği de belli oldu.

    Turkcell’den yapılan açıklamada, evde geçirilen zamanın en verimli şekilde geçirilmesine yardımcı olmak adına fiber internet abonelerinin hem indirme hem de yükleme hızlarının artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda fiberde en düşük indirme hızı 50 Mbps’ye yükseltildi.

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    Böylece normalde 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan aboneler de 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi. Çalışanları, öğrencileri, internete içerik üretenleri veya içerik yükleyenleri de unutmadıklarını belirten Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardıklarını dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı"

    Haziran'a kadar sürecek

    Yapılan açıklamada, Turkcell Superonline’daki bu özel uygulamanın 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Yani ilerleyen tarihlerde aksi yönde bir karar alınmazsa, abonelerin indirme ve yükleme hızları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren eski haline dönecek.

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Türkiye’yi ışık hızında fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısını Türkiye’nin hizmetinde” şeklinde konuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Gaara34 (Gökberk ) 1 sa. en beğenilen
    10 sene önce Sol fiber ile tanıştığımda evime bağlattığım hız 10Mbps'ydi.


    10 senede, bakın 10 senede hala FİBER tarafında 15Mbps'yi ilk 12 ay 85 TL ikinci 12 ay 95 TL'ye satan bir firma var!

    superonline.net/...


    Şuan paketim 35Mbps ve 100 TL ödüyorum. Adamlar 5 sene içerisinde uzayın yörüngesine uydu yerleştirip internet verecek uzaydan.
    aiesec.org.tr/...

    Bizim kepazeler 10 senede sıfır altyapı gelişimi ile hala 15-25-35Mbps paketleri iteliyorlar fiber kullanıcılara. Fiyatlar her yıl artıyor üstelik paket hızlarında zerre artış yok.



    İnşallah bir ara doyarsınız da azcık kullanıcıları düşünürsünüz reziller.
    10 sene önce Sol fiber ile tanıştığımda evime bağlattığım hız 10Mbps'ydi. 10 senede, bakın 10 senede hala FİBER tarafında 15Mbps'yi ilk 1...
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    ykurtulus (Yasin Kurtuluş) 1 sa. Gaara34
    Hocam selamlar

    SpaceX projesi hakkında başka bilginiz var mı?

    Mesela biz de bu interneti kullanabilir miyiz?

    10 Dolar'a bana 100 mbps verse bile razıyım.

    1 Yanıt Yanıtla
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    bugatti1907 1 sa. Gaara34
    Aynı durumdan muzdaribim benim de 10 yıl oldu ilk çıktığı zaman kapı kapı dolasmislardi öyle öğrendim var olduğunu o zamandan beridir kullanıyorum. Hız hep aynı kaldı fiyat yükseldi. Hatta Hız düşüp fiyat yükseldi. en son 2 sene önce 25 megabite 75 TL veriyordum kota kalkınca 10 megabite 85 istediler verdim. En son geçen ay taahhutum bitti türknete geçtim. 75 mrgabit 85 TL ama sürekli kesiliyor teknik destekte yardımcı olmuyor. Yine superonline donecegim gibi.
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    ogulcanbb (Oğulcan ARSLAN) 1 sa.
    Simetrik hızları görmeye ömrümüz yeter mi?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batmess 26 dk.
    Müşterilerini ne kadar mutlu ederlerse, müşteri sayısı da o kadar artar. Umarım bu uygulamaları sürekli yaparlar.
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    Sabit Fikir (Sabit Fikir) 32 dk.
    Bir tarihte apt.mızın önü kazılıp SOL Fiber kabloları olduğunu öğrenince aradım kendilerini: "Bireysel müracaat almıyoruz, yöneticiniz arasın bizi" demişlerdi.
    Yöneticiye söyleyince "Vallaha ben anlamıyorum bu işlerden, üniv.de okuyan oğlum tatile geldiğinde ona söyleriz" demişti ki, anlamaması konusunda doğru söylüyordu gerçekten..
    Ayrıca ben de apt. denetçisiydim ama üstünde durmadık, geçti gitti, Şu espriyi hep yapmak istemiştim, izninizle: Şansa yaşıyoruz demek ki

    Note: Kısa süre sonra Türk telekom da aynı hatta fiber kablo çekti ve kimseye danışmadan apartmana dalıp tüm dairelere kadar getirip, isteyenlerin evinin içine istediği noktaya priz bile monte etti. Bedava elbette!
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    interwap (Volkan ) 36 dk.
    Bir arkadaş upload kalıcı vs. diyordu.
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    BurakLEE (Burak Bey) 46 dk.
    Telekom CEO twit attı herkes upload ve ücretler için yüklenin gösterelim tepkimizi twitter.com/...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    fatalrhymex (serif fatalrhyme) 50 dk.
    İsteyince bal gibi yapıyor i*neler, altyapımız yok şişer patlar kelimelerinin yalan olduğu burdan belli işte.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Arkadaşlar internet fiyatları çok pahalı değil mi sizcede? yine sesimizi çıkartmalıyız önceki gibi!
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    333 1 sa.
    adamlar uyuşturucu satıcısı gibi. önce bedavaya alıştırma dozu verdiler sonra bedava vermeyi bırakıp daha fazla istiyorsan daha fazla ödemelisin diyecekler. müthiş
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 sa.
    Faturalara da Özel Covid Vergisi olarak %1 yansıtılır, bedavaya vermezler böyle.
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    Antlion 1 sa.
    speedtest.net/...

    Tablodan utanın sabit internette 176 ülkeden 102. sıradayız çoğu 3. dünya ülkesi bizi sollayalı yıllar oldu
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    Virtual Reality 1 sa.
    Türkiye internetin Afrikasıdır
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    1597 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    superonline, turkcell superonline ve
    6 etiket daha upload hız artışı indirme hız artışı Türkiye Haberleri internet kullanımı koronavirüs Mobil Teknolojiler
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