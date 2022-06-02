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    Surface Laptop Go 2 maliyet odaklı özelliklerle geliyor

    Surface Laptop Go 2 dizüstü modeli fiyatına göre tatmin edici bir performans ve bellek seçenekleri ile geliyor. Surface Laptop Go 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Surface Laptop Go 2
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    Microsoft’un Surface taşınabilir bilgisayar ailesindeki uygun fiyatlı seviyeleri temsil eden Surface Laptop Go dizüstü serisi yeni modeline kavuştu. Surface Laptop Go 2 uygun fiyata tatmin edici özellikler sunuyor.

    Surface Laptop Go 2 özellikleri

    • 12.4 inçlik 1536x1024 piksel PixelSense ekran
    •  Intel Core i5-1135G7 işlemci
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB
    • USB Tip-C, USB Tip-A girişleri

    Surface Laptop Go 2 fiyatı
    Surface Laptop Go 2 4GB/128GB 599$
    Surface Laptop Go 2 8GB/128GB 699$
    Surface Laptop Go 2 8GB/256GB 799$

    Surface Laptop Go 2 dizüstü modeli girşi seviyesinde grafik gücü sunan işlemcisi ile performans olarak hayal kırıklığına uğratmıyor. Ekran 330 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken son iki seçenekte parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Surface Laptop Go 2 gelecek hafta satışa sunulacak.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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