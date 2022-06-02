Surface Laptop Go 2 maliyet odaklı özelliklerle geliyor

Microsoft’un Surface taşınabilir bilgisayar ailesindeki uygun fiyatlı seviyeleri temsil eden Surface Laptop Go dizüstü serisi yeni modeline kavuştu. Surface Laptop Go 2 uygun fiyata tatmin edici özellikler sunuyor.
Surface Laptop Go 2 özellikleri
- 12.4 inçlik 1536x1024 piksel PixelSense ekran
- Intel Core i5-1135G7 işlemci
- 4GB/8GB RAM
- 128GB/256GB
- USB Tip-C, USB Tip-A girişleri
|Surface Laptop Go 2 4GB/128GB
|599$
|Surface Laptop Go 2 8GB/128GB
|699$
|Surface Laptop Go 2 8GB/256GB
|799$
Surface Laptop Go 2 dizüstü modeli girşi seviyesinde grafik gücü sunan işlemcisi ile performans olarak hayal kırıklığına uğratmıyor. Ekran 330 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken son iki seçenekte parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Surface Laptop Go 2 gelecek hafta satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.