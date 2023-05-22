2023 yılında teknoloji dünyasında işten çıkarılanların sayısı belli oldu

Son 5 ayda 200.000 çalışan işten çıkartıldı
Bir araya getirildiğinde, son bir buçuk yılda yaklaşık 360.000 çalışan işten çıkarıldı ve önümüzdeki aylarda durumun düzeleceğine dair herhangi bir işaret görünmüyor. Teknoloji çalışanları için zor günler devam ediyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.