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    2023 yılında teknoloji dünyasında işten çıkarılanların sayısı belli oldu

    Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar durmadan devam ediyor. Küçülen ekonomiler ve beklentiler ışığında sadece 2023 yılında teknoloji sektöründe yüz binlerce çalışan işten çıkartıldı.
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    Teknoloji dünyasında işten çıkarılanların sayısı dudak uçuklattı Tam Boyutta Gör
    2023 yılı özellikle teknoloji sektöründe çalışanlar için zor bir yıl olmaya devam ediyor. Sektördeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, geride bıraktığımız beş aylık süre zarfında şimdiden yüz binlerce kişi işten çıkartıldı. Yaklaşan resesyon korkusu ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede faiz oranlarını yüksek tutmasıyla birlikte, teknoloji şirketleri işten çıkarmalara devam ediyor. İşten çıkarmaların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

    Son 5 ayda 200.000 çalışan işten çıkartıldı

    Teknoloji dünyasında işten çıkarılanların sayısı dudak uçuklattı Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl COVID-19 salgınından sonra dünya normale dönerken Meta, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji sektörünün büyük isimleri işten çıkarma kararlarını duyurmaya başladı. Sadece bu dev şirketler değil küçük çaplı yüzlerce işletme de yine işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Görünüşe göre 2023 yılı teknoloji dünyası için daha da radikal kararların alındığı bir yıl oluyor. Zira Layoffs.fyi verilerine göre an itibariyle 2023 yılı içinde yaklaşık 200.000 kişi işten çıkartıldı.
    Teknoloji dünyasında işten çıkarılanların sayısı dudak uçuklattı
    Microsoft, Amazon, Google ve Salesforce gibi teknoloji devlerinin küresel çapta çalışanları etkileyen ek işten çıkarmaları duyurduğu bu yılın Ocak ayı esasında 2023’ün ilerleyen ayları için sinyaller vermişti. Ek olarak yapay zeka alanındaki gelişmeler de zaten maliyetleri azaltmaya uğraşan teknoloji dünyasına ilaç gibi geldi. Bazı firmalar şimdiden birtakım iş kollarını yapay zeka ile otomatikleştirme kararı aldı. Birleşik Krallık'ta önemli bir BT şirketi olan Telecom, kısa süre önce önümüzdeki on yıl içinde işgücünü 55.000 azaltmayı planladığını ve bunların 10.000'inin yapay zeka ile değiştirileceğini duyurdu.

    Bir araya getirildiğinde, son bir buçuk yılda yaklaşık 360.000 çalışan işten çıkarıldı ve önümüzdeki aylarda durumun düzeleceğine dair herhangi bir işaret görünmüyor. Teknoloji çalışanları için zor günler devam ediyor olacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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