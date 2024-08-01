AnTuTu açıkladı: Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu sıralamasına başlamadan önce, Temmuz ayında neler yaşandığına değinelim. Geçtiğimiz ay, Redmi K70 serisinin son modeli K70 Ultra piyasaya çıktı ve Haziran ayının sonlarında tanıtılan OnePlus Ace 3 Pro nihayet listeye girdi. Aynı zamanda Red Magic 9S Pro+'ın gelişi, iki amiral gemisi oyun telefonu Red Magic ve ROG arasındaki sıralamada da değişikliklere neden oldu.
AnTuTu’nun 1/31 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre Red Magic 9S Pro+, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 sayesinde ortalama 2.182.401 puan alarak en güçlü Android telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla OnePlus Ace 3 Pro (2.103,450) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.091,821) bulunuyor.
Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.
- Red Magic 9S Pro+
- OnePlus Ace 3 Pro
- Redmi K70 Ultra
- ROG 8 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- X100 Ultra
- iQOO Neo9S Pro+
- iQOO Neo9 Pro
- X100 Pro
- X100
Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Temmuz ayına kıyasla büyük bir değişim yok. Bu listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.425.372 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor..
Temmuz ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
- OnePlus Ace 3V
- Realme GT Neo 6 SE
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi Note 12T Pro
- iQOO Z9
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.