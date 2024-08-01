AnTuTu açıkladı: Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarına göz atalım.

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu sıralamasına başlamadan önce, Temmuz ayında neler yaşandığına değinelim. Geçtiğimiz ay, Redmi K70 serisinin son modeli K70 Ultra piyasaya çıktı ve Haziran ayının sonlarında tanıtılan OnePlus Ace 3 Pro nihayet listeye girdi. Aynı zamanda Red Magic 9S Pro+'ın gelişi, iki amiral gemisi oyun telefonu Red Magic ve ROG arasındaki sıralamada da değişikliklere neden oldu.

AnTuTu’nun 1/31 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre Red Magic 9S Pro+, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 sayesinde ortalama 2.182.401 puan alarak en güçlü Android telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla OnePlus Ace 3 Pro (2.103,450) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.091,821) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan ROG 8 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve X100 Ultra ise, Temmuz ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla iQOO Neo 9S Pro+, iQOO Neo 9 Pro, X100 Pro ve X100 geliyor.

Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.

Red Magic 9S Pro+ OnePlus Ace 3 Pro Redmi K70 Ultra ROG 8 Pro iQOO Neo 9S Pro X100 Ultra iQOO Neo9S Pro+ iQOO Neo9 Pro X100 Pro X100

Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Temmuz ayına kıyasla büyük bir değişim yok. Bu listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.425.372 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor..

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve iQOO Z9.

Temmuz ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

OnePlus Ace 3V Realme GT Neo 6 SE Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo7 SE OnePlus Ace Racing Edition Redmi Note 12T Pro iQOO Z9

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Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste