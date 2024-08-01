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    AnTuTu açıkladı: Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Temmuz ayının en iyi telefonları...           
    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarına göz atalım.

    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu sıralamasına başlamadan önce, Temmuz ayında neler yaşandığına değinelim. Geçtiğimiz ay, Redmi K70 serisinin son modeli K70 Ultra piyasaya çıktı ve Haziran ayının sonlarında tanıtılan OnePlus Ace 3 Pro nihayet listeye girdi. Aynı zamanda Red Magic 9S Pro+'ın gelişi, iki amiral gemisi oyun telefonu Red Magic ve ROG arasındaki sıralamada da değişikliklere neden oldu.

    AnTuTu’nun 1/31 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre Red Magic 9S Pro+, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 sayesinde ortalama 2.182.401 puan alarak en güçlü Android telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla OnePlus Ace 3 Pro (2.103,450) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.091,821) bulunuyor. 

    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan ROG 8 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve X100 Ultra ise, Temmuz ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla iQOO Neo 9S Pro+, iQOO Neo 9 Pro, X100 Pro ve X100 geliyor.

    Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.

    1. Red Magic 9S Pro+
    2. OnePlus Ace 3 Pro
    3. Redmi K70 Ultra
    4. ROG 8 Pro
    5. iQOO Neo 9S Pro
    6. X100 Ultra
    7. iQOO Neo9S Pro+
    8. iQOO Neo9 Pro
    9. X100 Pro
    10. X100

    Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Temmuz ayına kıyasla büyük bir değişim yok. Bu listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.425.372 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor..

    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve iQOO Z9.

    Temmuz ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

    1. OnePlus Ace 3V
    2. Realme GT Neo 6 SE
    3. Redmi K70E
    4. Realme GT Neo5 SE
    5. Redmi Note 12 Turbo
    6. iQOO Z8
    7. iQOO Neo7 SE
    8. OnePlus Ace Racing Edition
    9. Redmi Note 12T Pro
    10. iQOO Z9
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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