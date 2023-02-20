Tam Boyutta Gör Metaverse'in popüler olması ile birlikte birçok şirket, kullanıcıların sosyal ağa bağlanmalarını sağlayacak farklı ürünler ile karşımıza çıktı. Ancak metaverse'e olan ilginin zamanla azalması, Facebook dahil olmak üzere sektörün önde gelen isimlerinde büyük kayıplara neden oldu. Şimdi bu isimler arasından Tencent, VR donanım planlarını rafa kaldırıyor.

Tencent VR planlarının fişini çekiyor

Bilmeyenler için Çinli teknoloji devi, VR tabanlı ürünler için geçtiğimiz yıl özel bir XR bölümü oluşturdu. Bu bölümün ise VR tabanlı donanım, uygulama ve oyunlar ile öne çıkması bekleniyordu. Ancak işler yolunda gitmemiş gibi gözüküyor.

Routers tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Tencent, metaverse rekabetinde "hızlı kârlılık elde etmekte zorluklarla karşılaştı" ve uzun süredir devam eden VR çalışamalarını sonlandırıyor. Daha basit bir ifadeyle, rekabetçi bir VR başlığı için gereken yatırımın kâr getirmeyeceğine karar verdi diyebiliriz. Ayrıca bu kararın, metaverse için planlanan oyunlar ve oyun dışı uygulamaların eksikliğinden de kaynaklandığı belirtiliyor.

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Hatırlayacak olursak Tencent, yüzük benzeri kontrolcü konsepti ile karşımıza çıkmıştı. Ancak bu proje de kısa süre içerisinde rafa kaldırıldı. Görünüşe göre Çinli dev, metaverse için bir süre daha bekleyecek. Nitekim konuya yakın kaynaklar, şirketin VR birimi ile yolları ayırmayacağını söylüyor.

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Tencent, sanal gerçeklik planlarını rafa kaldırıyor