Tesla otomobillerinde gizli bir 'Elon Mode' olduğu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Anonim bir hacker, Tesla araçlarının "Elon Mode" adlı gizli bir eller serbest sürüş özelliğine sahip olduğunu keşfetti. Twitter'da @greentheonly kullanıcı adını kullanan hacker, elektrikli araç üreticisinin yazılım kodunu değerlendirmek ve özellikleri resmi olarak kullanıma sunulmadan önce ortaya çıkarmakla tanınıyor. Hacker son olarak, Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) yazılımını kullanırken sürücünün herhangi bir dikkat göstermesine gerek bırakmayan gizli "Elon Mode" özelliğini ortaya çıkardı.

Tesla'larda gizli "Elon Mode" var

Elon Musk tarafından yönetilen Tesla'nın FSD yazılımı elektrikli araç üreticisinin beta testinde olan gelişmiş sürücü destek sistemi konumunda ancak bu seçenek için 15.000 dolar veya ayda 199 dolar ödemek gerekiyor. FSD yazılımının güvenliği tartışma konusu olmaya devam ederken yakın bir zamanda, geçtiğimiz ay sızdırılan bir iç raporda FSD'nin ani frenleme ve ani hızlanma konusunda binlerce kullanıcı şikâyeti aldığı belirtilmişti.

Öte yandan hacker, Twitter'da gizli otonom sürüş özelliğini bulup etkinleştirdikten sonra test ettiği bir video yayınladı. Tesla'nın otopilot sistemi, sürücülerin yola dikkat ettiklerini doğrulamak için direksiyona tutmalarını zorunlu kılıyor. Ayrıca, sürücülerin yola baktıklarından emin olmak için dikiz aynasının üzerindeki iç kamera ile sürekli bir izleme söz konusu. Tesla otomobiller, FSD aktifken sürücü yola bakmıyor veya direksiyonu tutmuyorsa sürekli bir uyarı gönderiyor. Elon Mode özelliğini keşfeden kullanıcı ise bunu aktifleştirdikten sonra aracı yaklaşık 965 kilometre test ettiğini ve sistemlerin hiçbir uyarı vermediğini belirtti.

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Bu FSD özelliğinin son kullanıcılara gelip gelmeyeceği yoksa yazılımın mühendislik testleri için kullanılan gizli bir özellik olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte Greentheonly, bu versiyonda bile aracın rastgele şerit değiştirebildiğini ve otoyolda yavaş gittiğini belirtiyor. Ancak Greentheonly’ye göre FSD, her zamankinden daha güvenli ve sürekli olarak gelişiyor.

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Tesla otomobillerinde gizli bir 'Elon Mode' olduğu ortaya çıktı