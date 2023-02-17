Tetris filminin fragmanı yayınlandı: Herkesin bildiği oyunun kimsenin bilmediği hikayesi

Tam Boyutta Gör Apple TV+ servisi, başrollerini Taron Egerton ve Nikita Efremov'un paylaştığı yeni Tetris filminin ilk fragmanını yayınladı.

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Kingsman filmlerindeki Gary "Eggsy" Unwin rolüyle tanınan İngiliz aktör Taron Egerton, yeni filmde Amerikalı video oyun satıcısı Henk Rogers'ı canlandıracak. Japonya'nın ilk büyük sıra tabanlı rol yapma oyunu Black Onyx'i yaratmasıyla ve Tetris'i video oyun konsollarında dağıtma haklarını elde etmesiyle tanınıyor. Ayrıca Tetris ticari markasını lisanslayan The Tetris Company'yi kurdu.

Oyunun nasıl tüm dünyaya tanıtıldığı anlatılıyor

Öte yandan Nikita Efremov ise Tetris'in yaratıcısı Aleksey Pajitnov'u canlandırdı. Film, efsanevi oyunun ortaya çıkmasından birkaç yıl sonra Pajitnov'un Rogers ile nasıl tanıştığını anlatıyor. Amerikalı girişimci oyundaki potansiyeli gördü ve oyunu tüm dünyaya tanıtmaya karar verdi.

Tetris, 31 Mart 2023 tarihinde Apple TV+'ta prömiyer yapacak. Nikita Efremov, yaklaşan film hakkında "Herkesin bildiği bir oyun hakkında kimsenin bilmediği bir hikaye" yorumunu yaptı..

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Tetris filminin fragmanı yayınlandı