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    Anlık Bildirim

    Tetris filminin fragmanı yayınlandı: Herkesin bildiği oyunun kimsenin bilmediği hikayesi

    Apple TV+'ta yayınlanacak olan Tetris filmi 31 Mart'ta gösterime giriyor. Fragmanı yayınlanan filmde oyunun yapımcısı Aleksey Pajitnov'u, Nikita Efremov canlandırdı.
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    Tetris filminin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple TV+ servisi, başrollerini Taron Egerton ve Nikita Efremov'un paylaştığı yeni Tetris filminin ilk fragmanını yayınladı.

    Kingsman filmlerindeki Gary "Eggsy" Unwin rolüyle tanınan İngiliz aktör Taron Egerton, yeni filmde Amerikalı video oyun satıcısı Henk Rogers'ı canlandıracak. Japonya'nın ilk büyük sıra tabanlı rol yapma oyunu Black Onyx'i yaratmasıyla ve Tetris'i video oyun konsollarında dağıtma haklarını elde etmesiyle tanınıyor. Ayrıca Tetris ticari markasını lisanslayan The Tetris Company'yi kurdu.

    Oyunun nasıl tüm dünyaya tanıtıldığı anlatılıyor

    Öte yandan Nikita Efremov ise Tetris'in yaratıcısı Aleksey Pajitnov'u canlandırdı. Film, efsanevi oyunun ortaya çıkmasından birkaç yıl sonra Pajitnov'un Rogers ile nasıl tanıştığını anlatıyor. Amerikalı girişimci oyundaki potansiyeli gördü ve oyunu tüm dünyaya tanıtmaya karar verdi.

    Tetris, 31 Mart 2023 tarihinde Apple TV+'ta prömiyer yapacak. Nikita Efremov, yaklaşan film hakkında "Herkesin bildiği bir oyun hakkında kimsenin bilmediği bir hikaye" yorumunu yaptı..

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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