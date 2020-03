The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

PlayStation tarihinin en sevilen oyunlarından birisi olan The Last of Us resmen dizi oluyor. Bugün yapılan sürpriz duyuruya göre The Last of Us dizisi, Game of Thrones'un yapımcı kanalı olan HBO'da yayınlanacak. Sony-HBO iş birliğinde hazırlanan dizinin yayın tarihi şu an için belli değil.

Chernobyl'in yapımcısına emanet

The Last of Us dizisinin yapımcı kadrosu şimdiden serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. 2019'un popüler mini-dizisi Chernobyl'in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin başına getirilmiş durumda. Craig Mazin'e ayrıca Naughty Dog başkan yardımcısı Neil Druckmann da (oyunun yazarı) eşlik edecek. Mazin-Druckmann ikilisi, dizinin senaryosunu hazırlayan isimler olacak.

The Last of Us dizisi, Sony'nin geçtiğimiz yıl kurduğu PlayStation Productions'ın ilk TV çalışması olarak dikkat çekiyor. PlayStation Productions; God of War, The Last of Us ve Uncharted gibi popüler serilerin televizyon ve sinemaya uyarlanması amacıyla kurulmuştu. Yakında çekimleri başlayacak olan Uncharted filmi, PlayStation Productions'ın ilk sinema çalışması olacak.

HBO'nun The Last of Us dizisiyle ilgili paylaştığı tweet:

The Last of Us oyunu ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı. Daha sonra remastered olarak PlayStation 4 için de yayınlanan The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu. The Last of Us, son olarak geçtiğimiz Ocak ayında PlayStation kullanıcıları tarafından son 10 yılın en iyi oyunu seçilmişti.

Diziyle ilgili bazı açıklamalar yapan Craig Mazin,"Neil Druckmann hiç süphesiz şu anda video oyun sektörünün en iyi hikaye anlatıcısı ve The Last of Us da onun magnum opusu. Bu büyüleyici sanat eserini televizyona uyarlamak uzun yıllardır benim hayalimdi, bunu Neil ile birlikte yapacak olmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sony, The Last of Us dizisinin sadece bir başlangıç olduğunu ve PlayStation Productions çatışı altında önümüzdeki yıllarda yeni diziler ve filmlerin gelmeye devam edeceğini söyledi. Burada akla gelen ilk yapımın elbette God of War olduğu söylenebilir. Henüz bir duyuru yapılmadı ancak God of War dizisi/filmi de muhtemelen yakında gelecek gibi duruyor.

