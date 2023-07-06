Threads hızlı yükselişte: Twitter, Meta'yı dava etmekle tehdit etti!

Tam Boyutta Gör Meta’nın Twitter’a rakip yeni uygulaması Instagram Threads, çok kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı ve hızla büyüyor. Elon Musk’ın yönetimindeki Twitter ise hızla kullanıcı kaybediyor. Twitter bitti mi? vb. tartışmalar sürerken, Twitter’dan beklendik hamle geldi. Twitter’ın avukatı, Mark Zuckerberg’e Meta’nın ticari sıraları yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığını belirten bir yazı gönderdi.

Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu! 8 sa. önce eklendi

Twitter avukatından açık tehdit!

Twitter’a benzeyen metin tabanlı platform olan Threads, dün çıkış yaptı ve şimdiden 30 milyon kaydı geçti. Platform henüz 24 saati doldurmadan Twitter’ın avukatı Alex Spiro, Meta CEO’suna sosyal medya devini Twitter’ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanmakla suçlayan bir yazı iletti. "Twitter, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla tutulmasını, ifşa edilmesini veya kullanılmasını önlemek için herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklı tutar." şeklinde bir cümle yer alıyor.

Eski Twitter çalışanlarından destek!

Avukat, Meta’yı Twitter’ın ticari sırlarına ve düzinelerce gizli bilgiye erişimi olan eski Twitter çalışanlarını işe almakla da suçladı. Bu çalışanlar, Meta’nın rakip uygulamayı geliştirmesinde büyük katkı sağladı; hatta bu iş için özel olarak alındığı iddia edildi.

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