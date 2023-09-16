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    TikTok'a Avrupa'dan rekor ceza: 345 milyon euro ödeyecek

    TikTok, özellikle çocuklara ait kişisel verileri topladığı gerekçesiyle, İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 345 milyon euro para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar
    TikTok'a Avrupa’dan rekor ceza: 345 milyon euro ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTokyasaklama ve veri ihlali haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de sosyal medya devi, İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 345 milyon Euro (368 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. 

    TikTok'a Avrupa'dan rekor ceza

    Bilmeyenler için Nisan ayında TikTok, çocuk verilerini yasadışı olarak işlediği gerekçesiyle Birleşik Krallık Veri Denetleme Kurumu tarafından 12,7 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı ki bu, türünün en büyük cezalarından biriydi. Şimdi de benzer bir karar İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından alındı ve TikTok, 345 milyon Euro (368 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

    Yürütülen yeni soruşturma, Birleşik Krallık Veri Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla benzer nedenlere sahip. Düzenleyiciye göre TikTok, çocuklara ait hesapları varsayılan olarak "herkese açık" hale getirerek, profillere ve videolara herkesin serbestçe erişebilmesini sağlamakta suçlanıyor. 

    Ancak TikTok, komisyonun kararına katılmıyor. Öyle ki sosyal medya devi, bu ayarların üç yıl öncesine dayandığını söylüyor. Bu noktada TikTok'un Avrupa sorumlusu Elaine Fox, Eylül 2021'den itibaren hesapların özel hale getirildiğini ve 13-15 yaş arası çocuklar için doğrudan mesajlaşmanın devre dışı bırakıldığını vurguladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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