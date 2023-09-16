Tam Boyutta Gör Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok, yasaklama ve veri ihlali haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de sosyal medya devi, İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 345 milyon Euro (368 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

TikTok'a Avrupa'dan rekor ceza

Bilmeyenler için Nisan ayında TikTok, çocuk verilerini yasadışı olarak işlediği gerekçesiyle Birleşik Krallık Veri Denetleme Kurumu tarafından 12,7 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı ki bu, türünün en büyük cezalarından biriydi. Şimdi de benzer bir karar İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından alındı ve TikTok, 345 milyon Euro (368 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Yürütülen yeni soruşturma, Birleşik Krallık Veri Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla benzer nedenlere sahip. Düzenleyiciye göre TikTok, çocuklara ait hesapları varsayılan olarak "herkese açık" hale getirerek, profillere ve videolara herkesin serbestçe erişebilmesini sağlamakta suçlanıyor.

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Ancak TikTok, komisyonun kararına katılmıyor. Öyle ki sosyal medya devi, bu ayarların üç yıl öncesine dayandığını söylüyor. Bu noktada TikTok'un Avrupa sorumlusu Elaine Fox, Eylül 2021'den itibaren hesapların özel hale getirildiğini ve 13-15 yaş arası çocuklar için doğrudan mesajlaşmanın devre dışı bırakıldığını vurguladı.

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TikTok'a Avrupa’dan rekor ceza: 345 milyon euro ödeyecek