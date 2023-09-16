TikTok'a Avrupa'dan rekor ceza: 345 milyon euro ödeyecek

TikTok'a Avrupa'dan rekor ceza
Bilmeyenler için Nisan ayında TikTok, çocuk verilerini yasadışı olarak işlediği gerekçesiyle Birleşik Krallık Veri Denetleme Kurumu tarafından 12,7 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı ki bu, türünün en büyük cezalarından biriydi. Şimdi de benzer bir karar İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından alındı ve TikTok, 345 milyon Euro (368 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.
Yürütülen yeni soruşturma, Birleşik Krallık Veri Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla benzer nedenlere sahip. Düzenleyiciye göre TikTok, çocuklara ait hesapları varsayılan olarak "herkese açık" hale getirerek, profillere ve videolara herkesin serbestçe erişebilmesini sağlamakta suçlanıyor.
Ancak TikTok, komisyonun kararına katılmıyor. Öyle ki sosyal medya devi, bu ayarların üç yıl öncesine dayandığını söylüyor. Bu noktada TikTok'un Avrupa sorumlusu Elaine Fox, Eylül 2021'den itibaren hesapların özel hale getirildiğini ve 13-15 yaş arası çocuklar için doğrudan mesajlaşmanın devre dışı bırakıldığını vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.