TikTok'a Tako isimli yapay zeka destekli sohbet robotu geliyor

Tam Boyutta Gör TikTok, kullanıcıların yeni içerik keşfetmesi için yeni bir yol bulmuş gibi görünüyor. Şirket, Tako adlı yapay zeka destekli sohbet robotunu test ediyor. Tako, video önerebilecek ve kullanıcıların izledikleri hakkında sorulan sorulara yanıt verebilecek.

TikTok, ilk olarak botun şu anda Filipinler'de test edildiğini belirtti. Şirket, "Tako, üçüncü taraf bir sohbet asistanı tarafından desteklenmekte ve TikTok'taki eğlenceli ve ilham verici içeriği keşfetmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlandı." şeklinde açıklama yaptı.

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Yeni içerikler bulmak için fikir verebilir

Testin erken bir aşamasında olmasına rağmen TikTok'un, Tako'yu uygulamada oldukça belirgin bir şekilde öne çıkardığı görülüyor. Asistana giden kısayol, sağ üst köşede belirgin bir şekilde kendini göstermekte. TikTok, Tako'yu yeni içerik bulmanın ve kliplerde tartışılanlar hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu olarak konumlandırıyor gibi. Sohbet arayüzünün bir ekran görüntüsünde bot, kullanıcılara "Bana herhangi bir şey sormaktan çekinmeyin, aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım." diyor.

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TikTok'a yapay zeka destekli sohbet robotu geliyor