TikTok, bir ülkede daha yasaklandı: İşte nedeni

TikTok bir ülkede daha yasaklandı
Yeni Zelanda'dan gelen yasaklama kararının şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim son aylarda TikTok'un çatı şirketi ByteDance, güvenlik endişeleri nedeniyle sert eleştiriler alıyor. Bununla birlikte birçok ülke ABD ve AB Komisyonu'ndan gelen yasaklama kararını takip etmeye başladı.
Bildirilenlere göre TikTok, diğer ülkelerden farklı olarak Yeni Zelanda'nın parlamento ağına erişimi olan cihazlarda yasaklanacak. Ancak yetkililer, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı cihazların da bu kısıtlamaya dahil edileceğini duyurdu. Yeni Zelanda’daki kısıtlamanın, Mart ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor..
Konu hakkında yapılan açıklamada Yeni Zelanda başbakanı Chris Hipkins, ''Bakanlıklar ve kurumların, BT ve siber güvenlik politikalarına uyduğunu, ancak kamu sektörü dışında herhangi bir yasaklama kararının alınmacağını'' söyledi. TikTok'un ise gelecekte nasıl bir adım atacağı merak konusu. Zira ABD hükümeti, ByteDance'e ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'u satması için baskı yapmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)