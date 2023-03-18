Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere sosyal medya devi TikTok, özellikle son dönemlerde pek çok ülkede tartışma yaratan bir uygulama haline geldi. Hatırlayacak olursak kısa süre önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, TikTok uygulamasının devlete ait kurumsal cihazlarda kullanılmasına yasak getirileceğini duyurdu. Şimdi ise benzer bir karar Yeni Zelanda hükümetinden geldi.

TikTok bir ülkede daha yasaklandı

Yeni Zelanda'dan gelen yasaklama kararının şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim son aylarda TikTok'un çatı şirketi ByteDance, güvenlik endişeleri nedeniyle sert eleştiriler alıyor. Bununla birlikte birçok ülke ABD ve AB Komisyonu'ndan gelen yasaklama kararını takip etmeye başladı.

Bildirilenlere göre TikTok, diğer ülkelerden farklı olarak Yeni Zelanda'nın parlamento ağına erişimi olan cihazlarda yasaklanacak. Ancak yetkililer, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı cihazların da bu kısıtlamaya dahil edileceğini duyurdu. Yeni Zelanda’daki kısıtlamanın, Mart ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor..

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Konu hakkında yapılan açıklamada Yeni Zelanda başbakanı Chris Hipkins, ''Bakanlıklar ve kurumların, BT ve siber güvenlik politikalarına uyduğunu, ancak kamu sektörü dışında herhangi bir yasaklama kararının alınmacağını'' söyledi. TikTok'un ise gelecekte nasıl bir adım atacağı merak konusu. Zira ABD hükümeti, ByteDance'e ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'u satması için baskı yapmaya devam ediyor.

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TikTok, bir ülkede daha yasaklandı: İşte nedeni