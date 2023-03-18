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    TikTok, bir ülkede daha yasaklandı: İşte nedeni

    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok, bir ülkede daha yasaklandı. Yeni Zelanda hükümeti, İngiltere, ABD ve AB'nin ardından uygulamaya kısıtlama getiriyor.
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    TikTok, bir ülkede daha yasaklandı: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere sosyal medya devi TikTok, özellikle son dönemlerde pek çok ülkede tartışma yaratan bir uygulama haline geldi. Hatırlayacak olursak kısa süre önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, TikTok uygulamasının devlete ait kurumsal cihazlarda kullanılmasına yasak getirileceğini duyurdu. Şimdi ise benzer bir karar Yeni Zelanda hükümetinden geldi.

    TikTok bir ülkede daha yasaklandı

    Yeni Zelanda'dan gelen yasaklama kararının şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim son aylarda TikTok'un çatı şirketi ByteDance, güvenlik endişeleri nedeniyle sert eleştiriler alıyor. Bununla birlikte birçok ülke ABD ve AB Komisyonu'ndan gelen yasaklama kararını takip etmeye başladı.

    Bildirilenlere göre TikTok, diğer ülkelerden farklı olarak Yeni Zelanda'nın parlamento ağına erişimi olan cihazlarda yasaklanacak. Ancak yetkililer, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı cihazların da bu kısıtlamaya dahil edileceğini duyurdu. Yeni Zelanda’daki kısıtlamanın, Mart ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor..

    Konu hakkında yapılan açıklamada Yeni Zelanda başbakanı Chris Hipkins, ''Bakanlıklar ve kurumların, BT ve siber güvenlik politikalarına uyduğunu, ancak kamu sektörü dışında herhangi bir yasaklama kararının alınmacağını'' söyledi. TikTok'un ise gelecekte nasıl bir adım atacağı merak konusu. Zira ABD hükümeti, ByteDance'e ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'u satması için baskı yapmaya devam ediyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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