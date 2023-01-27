TikTok, DM sınırını kaldırdı: Herkesten mesaj alma seçeneği geldi

TikTok, DM ayarlarına yeni eklediği “herkesten mesaj alma” seçeneğini bir süredir test ediyor. Küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilen seçeneğin artık tüm kullanıcılara açıldığı e-posta aracılığıyla bildirildi. Kullanıcılar, yalnızca arkadaşlarına mesaj gönderebilmek yerime gelen kutularını açan herkese DM gönderebilecek.
TikTok, biraz daha Instagram’a benzemeye çalışırken, Instagram tam tersi yönde ilerliyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu haftanın başlarında sosyal ağın videolara fazla odaklandığını, Instagram’ı bir fotoğraf platformu olarak kullanmayı tercih eden insanlar olması nedeniyle şirketin bir durum değerlendirmesi yapacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?