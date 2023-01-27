TikTok, DM sınırını kaldırdı: Herkesten mesaj alma seçeneği geldi

Tam Boyutta Gör Popüler video platformu TikTok, kullanıcıların herhangi birinden doğrudan mesaj almasına izin veren bir seçenek getirdi. Kullanıcılar, DM ayarlarından herkesi seçerek platformdaki tüm kullanıcılardan mesaj alabilecek.

TikTok'ta viral videolara çalışanlar karar veriyor 6 gün önce eklendi

TikTok, DM ayarlarına yeni eklediği “herkesten mesaj alma” seçeneğini bir süredir test ediyor. Küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilen seçeneğin artık tüm kullanıcılara açıldığı e-posta aracılığıyla bildirildi. Kullanıcılar, yalnızca arkadaşlarına mesaj gönderebilmek yerime gelen kutularını açan herkese DM gönderebilecek.

Tam Boyutta Gör Bu özelliğin isteğe bağlı olduğunu belirtmek gerek. Kullanıcılar, isterlerse yalnızca ortak takip ettikleri hesaplardan veya önerilen arkadaşlarından mesaj almaya devam edebilecek.

TikTok, biraz daha Instagram’a benzemeye çalışırken, Instagram tam tersi yönde ilerliyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu haftanın başlarında sosyal ağın videolara fazla odaklandığını, Instagram’ı bir fotoğraf platformu olarak kullanmayı tercih eden insanlar olması nedeniyle şirketin bir durum değerlendirmesi yapacağını söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.