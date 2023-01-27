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    Anlık Bildirim

    TikTok, DM sınırını kaldırdı: Herkesten mesaj alma seçeneği geldi

    Kısa video paylaşım platformu TikTok, DM (doğrudan mesaj) ayarlarını genişletti. Kullanıcılar artık yalnızca arkadaşlarından değil, herkesten mesaj almayı seçebilecek.
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    tiktok dm herkesten mesaj alma Tam Boyutta Gör
    Popüler video platformu TikTok, kullanıcıların herhangi birinden doğrudan mesaj almasına izin veren bir seçenek getirdi. Kullanıcılar, DM ayarlarından herkesi seçerek platformdaki tüm kullanıcılardan mesaj alabilecek.

    TikTok, DM ayarlarına yeni eklediği “herkesten mesaj alma” seçeneğini bir süredir test ediyor. Küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilen seçeneğin artık tüm kullanıcılara açıldığı e-posta aracılığıyla bildirildi. Kullanıcılar, yalnızca arkadaşlarına mesaj gönderebilmek yerime gelen kutularını açan herkese DM gönderebilecek.

    tiktok dm ayarları Tam Boyutta Gör
    Bu özelliğin isteğe bağlı olduğunu belirtmek gerek. Kullanıcılar, isterlerse yalnızca ortak takip ettikleri hesaplardan veya önerilen arkadaşlarından mesaj almaya devam edebilecek.

    TikTok, biraz daha Instagram’a benzemeye çalışırken, Instagram tam tersi yönde ilerliyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu haftanın başlarında sosyal ağın videolara fazla odaklandığını, Instagram’ı bir fotoğraf platformu olarak kullanmayı tercih eden insanlar olması nedeniyle şirketin bir durum değerlendirmesi yapacağını söylemişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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