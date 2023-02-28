Kanada, TikTok’u yasaklayanlar arasına katıldı

Kanada, TikTok’u yasakladı
Kanada, bu haftanın başında gizlilik ve güvenlik açısından TikTok’un “kabul edilemez” düzeyde risk oluşturduğunu söyleyerek uygulamayı devlet tarafından verilen tüm cihazlarda yasakladığını duyurdu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, TikTok’un sahibi ByteDance’ın Çin hükümetine yakın olduğu ve kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı iddia ediliyor.
TikTok şaşkın
Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier yaptığı açıklamada, TikTok'un veri toplama yöntemlerinin telefonun içeriğine önemli ölçüde erişim sağladığını söyledi. Ancak Fortier, TikTok’un herhangi bir hükümet bilgisini ele geçirdiği konusunda ellerinde bir kanıt olmadığını da belirtiyor. Dolayısıyla kanıt olmadan bir uygulamanın yasaklanıyor olması durumun cadı avına dönüştüğünü gösteriyor olabilir.
Tüm bunlar yaşanırken TikTok ise basitçe şaşkın. Kanada’nın kararından sonra bir TikTok sözcüsü karardan hayal kırıklığı duyduklarını söylerken yasağın, "herhangi bir güvenlik endişesinden bahsetmeden veya bizimle iletişime geçmeden" verildiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.