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    Kanada, TikTok’u yasaklayanlar arasına katıldı

    İlk olarak ABD sonrasında Avrupa Birliği ve ardından Kanada. TikTok’a yönelik güvenlik endişeleri ülkeleri tedirgin ederken uygulama giderek daha fazla yerde yasaklanıyor.
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    TikTok’u yasaklayan ülke sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    TikTok özelinde ülkelerin endişeleri giderek artıyor. Ülkeler ve liderler popüler sosyal medya uygulaması TikTok’un casusluk yaptığını söylüyor. Bu iddialar son zamanlarda söylem olmaktan çıkarak bir hareket haline de dönüşmüş durumda. Bu harekete katılıp TikTok’u yasaklayan son ülke ise Kanada oldu.

    Kanada, TikTok’u yasakladı

    Kanada, bu haftanın başında gizlilik ve güvenlik açısından TikTok’un “kabul edilemez” düzeyde risk oluşturduğunu söyleyerek uygulamayı devlet tarafından verilen tüm cihazlarda yasakladığını duyurdu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, TikTok’un sahibi ByteDance’ın Çin hükümetine yakın olduğu ve kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı iddia ediliyor.

    TikTok’u yasaklayan ülke sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Kanada başkanı Justin Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, hükümetinin Kanadalıların çevrimiçi güvenliğini nasıl sağlayacağını dikkatle incelediğini söyledi. Trudeau, TikTok kararı sonrasında "Bu bir ilk adım da olabilir, atmamız gereken tek adım da olabilir." ifadelerini kullandı.

    TikTok şaşkın

    Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier yaptığı açıklamada, TikTok'un veri toplama yöntemlerinin telefonun içeriğine önemli ölçüde erişim sağladığını söyledi. Ancak Fortier, TikTok’un herhangi bir hükümet bilgisini ele geçirdiği konusunda ellerinde bir kanıt olmadığını da belirtiyor. Dolayısıyla kanıt olmadan bir uygulamanın yasaklanıyor olması durumun cadı avına dönüştüğünü gösteriyor olabilir. 

    Tüm bunlar yaşanırken TikTok ise basitçe şaşkın. Kanada’nın kararından sonra bir TikTok sözcüsü karardan hayal kırıklığı duyduklarını söylerken yasağın, "herhangi bir güvenlik endişesinden bahsetmeden veya bizimle iletişime geçmeden" verildiğini söyledi.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 5 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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