Kanada, TikTok’u yasaklayanlar arasına katıldı

Tam Boyutta Gör TikTok özelinde ülkelerin endişeleri giderek artıyor. Ülkeler ve liderler popüler sosyal medya uygulaması TikTok’un casusluk yaptığını söylüyor. Bu iddialar son zamanlarda söylem olmaktan çıkarak bir hareket haline de dönüşmüş durumda. Bu harekete katılıp TikTok’u yasaklayan son ülke ise Kanada oldu.

Kanada, TikTok’u yasakladı

Kanada, bu haftanın başında gizlilik ve güvenlik açısından TikTok’un “kabul edilemez” düzeyde risk oluşturduğunu söyleyerek uygulamayı devlet tarafından verilen tüm cihazlarda yasakladığını duyurdu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, TikTok’un sahibi ByteDance’ın Çin hükümetine yakın olduğu ve kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Kanada başkanı Justin Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, hükümetinin Kanadalıların çevrimiçi güvenliğini nasıl sağlayacağını dikkatle incelediğini söyledi. Trudeau, TikTok kararı sonrasında "Bu bir ilk adım da olabilir, atmamız gereken tek adım da olabilir." ifadelerini kullandı.

TikTok şaşkın

Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier yaptığı açıklamada, TikTok'un veri toplama yöntemlerinin telefonun içeriğine önemli ölçüde erişim sağladığını söyledi. Ancak Fortier, TikTok’un herhangi bir hükümet bilgisini ele geçirdiği konusunda ellerinde bir kanıt olmadığını da belirtiyor. Dolayısıyla kanıt olmadan bir uygulamanın yasaklanıyor olması durumun cadı avına dönüştüğünü gösteriyor olabilir.

Avrupa Birliği kurumları güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasakladı 3 gün önce eklendi

Tüm bunlar yaşanırken TikTok ise basitçe şaşkın. Kanada’nın kararından sonra bir TikTok sözcüsü karardan hayal kırıklığı duyduklarını söylerken yasağın, "herhangi bir güvenlik endişesinden bahsetmeden veya bizimle iletişime geçmeden" verildiğini söyledi.

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