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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu

    Popüler sosyal medya platformlarından TikTok, UEFA EURO 2020'nin resmi sponsorlarından biri oldu. Şirket turnuva heyecanını sosyal medyaya taşımak için UEFA ile iş birliği yapacak.
    12 Şubat 2021, 14:15 (5 gün)
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu
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    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), TikTok'un bu yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın küresel sponsoru olduğunu duyurdu.

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    İlk kez bir dijital eğlence platformu, UEFA'nın himayesinde büyük bir uluslararası turnuvaya sponsor oluyor. UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    "Önümüzdeki aylarda TikTok ile yakın bir şekilde çalışarak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara, dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden birinde bağlantı kurmalarını ve tutkularını paylaşmalarını sağlayacak benzersiz ve en yeni UEFA EURO 2020 izleme deneyimi sunmayı umuyoruz."

    TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu
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    Turnuva, salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti

    Şampiyonanın başlangıcına doğru, resmi bir UEFA EURO 2020 hesabı açılacak ve TikTok, UEFA ile özel etkileşimli efektler, hashtag'ler, TikTok LIVE yayınları ve özel ses efektleri gibi bir dizi fikir üzerinde çalışmalar yürütecek. TikTok'un AB ve İngiltere CEO'su Rich Waterworth ise #football hashtag'inin TikTok'ta 70 milyar görüntülemeye ulaşmasıyla futbol içeriğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

    "Platformumuz, İngiltere ve Hollanda'dan ünlü futbol takımlarının yanı sıra Avrupa'daki kült futbol yıldızları Sergio Ramos, Robert Lewandowski ve Joao Felix için, oyuna olan sevgilerini ve zaferlerini bizimle paylaştıkları bir "yuva" haline geldi."

    Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin 2021'e ertelendiğini de hatırlatmakta fayda var. Şampiyona maçları 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri ??arasında St.Petersburg da dahil olmak üzere 12 Avrupa şehrinde yapılacak.



    https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0266-118d1c6ac1b5-4ffce41d08de-1000--tiktok-becomes-official-uefa-euro-2020-sponsor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en dandik uygulaması dünyanın en keyifli olaylarına sponsor olmuş
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    Gargagar 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amerika istediği kadar yasaklasın. Adamlar gerçekten Pac-Man gibi büyüyor.
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    O Onurmsq (--- ----) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dandik uygulamaya bak. Sponsor da oluyor.
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    Amd64x2 5 gün ( Mesaj Silindi )
    vuvuzela'lı dünya kupası kabusunu daha atlamadan...
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