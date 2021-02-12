TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), TikTok'un bu yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın küresel sponsoru olduğunu duyurdu.

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İlk kez bir dijital eğlence platformu, UEFA'nın himayesinde büyük bir uluslararası turnuvaya sponsor oluyor. UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Önümüzdeki aylarda TikTok ile yakın bir şekilde çalışarak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara, dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden birinde bağlantı kurmalarını ve tutkularını paylaşmalarını sağlayacak benzersiz ve en yeni UEFA EURO 2020 izleme deneyimi sunmayı umuyoruz."

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Turnuva, salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti

Şampiyonanın başlangıcına doğru, resmi bir UEFA EURO 2020 hesabı açılacak ve TikTok, UEFA ile özel etkileşimli efektler, hashtag'ler, TikTok LIVE yayınları ve özel ses efektleri gibi bir dizi fikir üzerinde çalışmalar yürütecek. TikTok'un AB ve İngiltere CEO'su Rich Waterworth ise #football hashtag'inin TikTok'ta 70 milyar görüntülemeye ulaşmasıyla futbol içeriğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Platformumuz, İngiltere ve Hollanda'dan ünlü futbol takımlarının yanı sıra Avrupa'daki kült futbol yıldızları Sergio Ramos, Robert Lewandowski ve Joao Felix için, oyuna olan sevgilerini ve zaferlerini bizimle paylaştıkları bir "yuva" haline geldi."

Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin 2021'e ertelendiğini de hatırlatmakta fayda var. Şampiyona maçları 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri ??arasında St.Petersburg da dahil olmak üzere 12 Avrupa şehrinde yapılacak.

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0266-118d1c6ac1b5-4ffce41d08de-1000--tiktok-becomes-official-uefa-euro-2020-sponsor/

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