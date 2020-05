Tom Cruise'un uzayda çekeceği filmin yönetmeni belli oldu

Tam Boyutta Gör

Tom Cruise'un 'uzayda çekeceği' film yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Deadline tarafından bugün yapılan habere göre, filmin yönetmeni de şimdiden belli olmuş durumda. Edge of Tomorrow'un başarılı ismi Doug Liman, uzayda çekilecek olan ilk filmde dümenin başına geçiyor.

Ünlü yönetmen Doug Liman daha önce American Made ve Edge of Tommorrow filmlerinde Tom Cruise ile birlikte çalışmıştı. Yani ikili birbirlerini iyi tanıyor diyebiliriz. Bu iki film haricinde ayrıca Doug Liman'ın Mr. and Mrs. Smith ve The Bourne Identity gibi yine başarılı hit filmleri de var.

SpaceX ve NASA'yla iş birliği

Uzayda çekilecek olan ilk filmde Tom Cruise'a SpaceX ve NASA ikilisi yardımcı olacak. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan NASA başkanı Jim Bridenstine, filmin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekileceğini duyurmuştu.

Tom Cruise ve ekibi, SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak. Filmin çekimlerinin tam olarak nasıl gerçekleştirileceği şu anda bilinmiyor. Ancak elbette daha önce bir benzeri görülmemiş bir girişimden bahsediyoruz, yapım ekibi muhtemelen yeni bazı teknikler geliştirmek zorunda kalacak.

Filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda da henüz bir bilgi yok. Tom Cruise pandemi öncesinde Mission Impossible 7'nin çekimlerini yapıyordu. Doug Liman ise Chaos Walking isimli bilim kurgu filmi üzerinde çalışıyordu. Bu projeler tamamlandıktan sonra uzayda çekilecek olan filmin çekimleri de başlayabilir.

Doug Liman ve Tom Cruise ikilisi ayrıca şu anda Edge of Tomorrow 2 filmi üzerinde de çalışıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapan Doug Liman, Edge of Tomorrow 2'nin senaryosunun tamamlandığını ancak çekimlerin bir süre daha başlamayacağını söylemişti. Cruise-Liman ikilisi, Edge of Tomorrow 2'ye başlamadan önce küçük bir uzay macerasına çıkacak gibi görünüyor.

