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    TÜİK açıkladı: Teknolojik ürün satın alırken en önemli kriter ürün fiyatı

    TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre teknolojik ürün satın alırken en çok bakılan kriter fiyat oldu. İnternet kullanım oranı, en çok sipariş edilen ürünler ve e-Devlet kullanım oranı açıklandı.
    TÜİK açıkladı: Teknolojik ürün alırken en önemli kriter fiyat Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarını paylaştı. İnternet kullanım oranı, en popüler uygulamalar ve internetten alışveriş oranları belli oldu.

    İnternet kullanım oranı %88,8

    İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında %87,1 iken 2024 yılında %88,8’e yükseldi. Cinsiyet ayrımında 2024 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde %92,2, kadınlarda %85,4 olarak gözlendi.

    Teknolojik ürün satın alırken en önemli kriter fiyat

    Son 3 ay içinde cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar veya masasüstü bilgisayar satın alanların en önemli bulduğu özellikler arasında %89,2 ile fiyat ilk sırada yer aldı. Ardından %71,7 ile donanım özellikleri, %64,7 ile marka, tasarım ve boyut olduğu görüldü.

    İnternetten alışveriş yapanların oranı %51,7'ye yükseldi

    Son 12 ayda internet üzerinden alışveriş yapanların oranı 2023 yılında %49,5 iken 2024 yılında %51,7’ye yükseldi. Cinsiyete göre bakıldığında internetten sipariş verme oranı erkeklerde %54,1, kadınlarda %49,3 oldu. Katılımcıların %38,8’i son 3 ayda (2024’ün ilk 3 ayı) sipariş verdiğini ifade etti.

    İnternetten en çok ne sipariş edildi?

    2024’ün ilk 3 ayında internetten çok sipariş edilen mal ve hizmetlere bakıldığında ilk sırada %76,7 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. İkinci sırada %47,5 ile yiyecek siparişi, üçüncü sırada %34 ile gıda ürünleri, dördüncü sırada %32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve beşinci sırada %29 ile temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri takip etti.

    İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2014-2024

    TÜİK açıkladı: Teknolojik ürün alırken en önemli kriter fiyat

    En fazla kullanılan uygulamalar

    TÜİK’in araştırmasına göre en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %86,2 ile WhatsApp oldu. İkinci sırada %71,3 YouTube ve üçüncü sırada %65,4 ile Instagram yer aldı.

    En çok kullanılan IoT cihazlar

    Evlerdeki internete bağlantılı IoT cihazlara baktığımızda ilk sırada %47,9 ile İnternet bağlantılı TV yer aldı. Bunu %10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri takip etti. Üçüncü sırada %9,7 ile akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, internet bağlantılı aksesuarlar, internet bağlantılı giysi veya ayakkabılar yer aldığı giyilebilir teknolojiler yer aldı.

    Cinsiyet ve yaş grubuna göre e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, 2024

    TÜİK açıkladı: Teknolojik ürün alırken en önemli kriter fiyat Tam Boyutta Gör

    Son 12 ay içinde e-devlet ve dijital kamu hizmeti kullanım oranı 2023 yılında %73,9 iken 2024 yılında %73,7’ye geriledi. Bu oran, erkeklerde %80,7 iken kadınlarda %66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde bu oranın en yüksek %92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

    İnternet üzerinden eğitim alma oranı düştü

    İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 4,9 puan azalarak %13,9 oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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