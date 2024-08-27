TÜİK açıkladı: Teknolojik ürün satın alırken en önemli kriter ürün fiyatı

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Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarını paylaştı. İnternet kullanım oranı, en popüler uygulamalar ve internetten alışveriş oranları belli oldu.

İnternet kullanım oranı %88,8

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında %87,1 iken 2024 yılında %88,8’e yükseldi. Cinsiyet ayrımında 2024 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde %92,2, kadınlarda %85,4 olarak gözlendi.

Teknolojik ürün satın alırken en önemli kriter fiyat

Son 3 ay içinde cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar veya masasüstü bilgisayar satın alanların en önemli bulduğu özellikler arasında %89,2 ile fiyat ilk sırada yer aldı. Ardından %71,7 ile donanım özellikleri, %64,7 ile marka, tasarım ve boyut olduğu görüldü.

İnternetten alışveriş yapanların oranı %51,7'ye yükseldi

Son 12 ayda internet üzerinden alışveriş yapanların oranı 2023 yılında %49,5 iken 2024 yılında %51,7’ye yükseldi. Cinsiyete göre bakıldığında internetten sipariş verme oranı erkeklerde %54,1, kadınlarda %49,3 oldu. Katılımcıların %38,8’i son 3 ayda (2024’ün ilk 3 ayı) sipariş verdiğini ifade etti.

İnternetten en çok ne sipariş edildi?

2024’ün ilk 3 ayında internetten çok sipariş edilen mal ve hizmetlere bakıldığında ilk sırada %76,7 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. İkinci sırada %47,5 ile yiyecek siparişi, üçüncü sırada %34 ile gıda ürünleri, dördüncü sırada %32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve beşinci sırada %29 ile temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri takip etti.

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İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2014-2024

En fazla kullanılan uygulamalar

TÜİK’in araştırmasına göre en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %86,2 ile WhatsApp oldu. İkinci sırada %71,3 YouTube ve üçüncü sırada %65,4 ile Instagram yer aldı.

En çok kullanılan IoT cihazlar

Evlerdeki internete bağlantılı IoT cihazlara baktığımızda ilk sırada %47,9 ile İnternet bağlantılı TV yer aldı. Bunu %10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri takip etti. Üçüncü sırada %9,7 ile akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, internet bağlantılı aksesuarlar, internet bağlantılı giysi veya ayakkabılar yer aldığı giyilebilir teknolojiler yer aldı.

Cinsiyet ve yaş grubuna göre e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, 2024

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Son 12 ay içinde e-devlet ve dijital kamu hizmeti kullanım oranı 2023 yılında %73,9 iken 2024 yılında %73,7’ye geriledi. Bu oran, erkeklerde %80,7 iken kadınlarda %66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde bu oranın en yüksek %92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

İnternet üzerinden eğitim alma oranı düştü

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 4,9 puan azalarak %13,9 oldu.

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