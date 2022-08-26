TÜİK, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), senede bir düzenlediği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2022 sonuçlarını açıkladı. Türkiye’deki internet kullanım oranı ve en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu.

Hanelerde İnternet erişim imkanı ve bireylerde İnternet kullanımı

TÜİK’in araştırmasına göre hanelerin yüzde 94,1’inde internete erişim imkanı olduğu gözlemlendi. İnternet kullanan kişilerin oranı yüzde 85’e yükseldi. Erkeklerin internet kullanım oranı 2022 yılında yüzde 89,1, kadınların ise yüzde 80,9 olarak görüldü.

Bireylerin İnternet kullanım sıklığı 2022

Bireylerin internet kullanım sıklığı araştırmasına göre, günde birkaç defa internet kullan kişilerin oranı yüzde 69,1 olarak belirlendi. Günde bir veya hemen her gün internet kullananların oranı yüzde 10,9 haftada en az bir defa (ancak her gün değil) oranı yüzde 2,7, haftada bir defadan az kullanan oranı yüzde 0,7 olarak belirlendi.

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Son 12 ay içerisinde e-Devlet kullanan bireylerin oranı yüzde 68,7 oldu. En çok kullanım amacı “kişisel bilgilere erişme1 olurken bunu “randevu alma” ve “bilgi edinme” takip etti.

İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı

Son 12 ayda internet üzerinden sipariş verme oranı yüzde 46,2 olarak gerçekleşti. 2022’nin ilk 3 ayı içerisinde sipariş veren müşterilerin en fazla satın aldığı mal yüzde 71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorisinde oldu.

2022’nin ilk üç ayında internetten en çok sipariş verilen kategoriler

Giyim, ayakkabı ve aksesuar %71,3 Yemek ve yiyecek teslimatı %50,2 Gıda ürünleri %41,9 Temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri %28,7 Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri %27,4

2022’nin ilk üç ayında en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerikler

Film veya dizi izleme hizmeti %26,4 Müzik dinleme hizmeti %23,2 Yazılım indirme %15,1

2022’nin ilk üç ayında en fazla satın alınan çevrimiçi hizmetler

Ulaşım hizmeti satın alımı (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) %21 Kültürel etkinlik biletleri (sinema, tiyatro, konser, fuar vb.) %14,9 İnternet veya mobil telefon aboneliği %13,4

2022’de Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları

WhatsApp %82 YouTube %67,3 Instagram %57,6 Facebook %50,4 Twitter %20,2 Telegram %13,3 Snapchat %8,3 BiP %5,3

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TÜİK, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medyaları açıkladı