Turkcell'den depremzede esnafa destek platformu: Gönül Bağı Pasajı

Tam Boyutta Gör Turkcell, deprem bölgesinde faaliyet gösteren e-ticaret satıcılarına destek olmak için Gönül Bağı Pasajı platformunu hayata geçirdi. Gönül Bağı Pasajı isimli platformda, depremden etkilenen 11 ildeki esnafın ürünleri satılıyor. Depremzedelere destek olmak isteyen müşteriler ile depremzede esnaflar ortak bir platformda buluşturuluyor. Turkcell, herhangi ticari amaç gütmeden depremzede esnafa destek verdiğini ifade ediyor.

Platformda bölgeye özgü meyveler, sebzeler, bitkiler, konserveler, kuruyemişler, dekorasyon ürünleri, takılar, aksesuarlar gibi yöresel ürünler satılıyor. Platformda şu an için 200’den fazla yerel ürün yer alıyor.

Turkcell deprem bölgesine yönelik Gönül Bağı Projeleri'ni duyurdu 1 hf. önce eklendi

Gönül Bağı Pasajı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar hizmet verecek. Bölgedeki esnafların yöresel ürünleri Türkiye’nin diğer bölgelerine kargoyla ulaştırılacak. Müşteriler tüm alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanacak. Gönül Bağı Pasajı’na aşağıdaki bağlantıdan ve Turkcell uygulamasından erişebilirsiniz.

https://www.turkcell.com.tr/kampanya/gonul-bagi-pasaji

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