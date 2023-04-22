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    Turkcell'den depremzede esnafa destek platformu: Gönül Bağı Pasajı

    Turkcell tarafından hayata geçirilen Gönül Bağı Pasajı platformunda, deprem bölgesindeki yöresel ürün satıcılarının ürünleri listeleniyor. Ürünler komisyonsuz ve ücretsiz kargo fırsatıyla satılıyor.
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    Turkcell'den depremzede esnafa destek platformu Gönül Bağı Pasajı Tam Boyutta Gör
    Turkcell, deprem bölgesinde faaliyet gösteren e-ticaret satıcılarına destek olmak için Gönül Bağı Pasajı platformunu hayata geçirdi. Gönül Bağı Pasajı isimli platformda, depremden etkilenen 11 ildeki esnafın ürünleri satılıyor. Depremzedelere destek olmak isteyen müşteriler ile depremzede esnaflar ortak bir platformda buluşturuluyor. Turkcell, herhangi ticari amaç gütmeden depremzede esnafa destek verdiğini ifade ediyor.

    Platformda bölgeye özgü meyveler, sebzeler, bitkiler, konserveler, kuruyemişler, dekorasyon ürünleri, takılar, aksesuarlar gibi yöresel ürünler satılıyor. Platformda şu an için 200’den fazla yerel ürün yer alıyor.

    Gönül Bağı Pasajı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar hizmet verecek. Bölgedeki esnafların yöresel ürünleri Türkiye’nin diğer bölgelerine kargoyla ulaştırılacak. Müşteriler tüm alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanacak. Gönül Bağı Pasajı’na aşağıdaki bağlantıdan ve Turkcell uygulamasından erişebilirsiniz.

    https://www.turkcell.com.tr/kampanya/gonul-bagi-pasaji

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    zDest_ 7 saat önce

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    haykoatmaca 17 saat önce

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    Faydalıİnsan 2 gün önce

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    emrahmt 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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