Turkcell'den depremzede esnafa destek platformu: Gönül Bağı Pasajı

Platformda bölgeye özgü meyveler, sebzeler, bitkiler, konserveler, kuruyemişler, dekorasyon ürünleri, takılar, aksesuarlar gibi yöresel ürünler satılıyor. Platformda şu an için 200’den fazla yerel ürün yer alıyor.
Gönül Bağı Pasajı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar hizmet verecek. Bölgedeki esnafların yöresel ürünleri Türkiye’nin diğer bölgelerine kargoyla ulaştırılacak. Müşteriler tüm alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanacak. Gönül Bağı Pasajı’na aşağıdaki bağlantıdan ve Turkcell uygulamasından erişebilirsiniz.
https://www.turkcell.com.tr/kampanya/gonul-bagi-pasajiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)