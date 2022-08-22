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    Türkiye'de rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü 11 GW'ı aştı

    TEİAŞ'ın Temmuz 2022 raporu yayınlandı. Santrallerdeki kurulu güçler belli oldu. Rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 11.054 megavata ulaştı.         
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    Türkiye'de rüzgar enerjisi santrallerinin gücü 11 GW'ı aştı
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    Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kullanımı giderek artıyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye’nin Temmuz sonundaki kurulu elektirk üretim gücünü açıkladı.

    Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü ne kadar?

    TEİAŞ’ın Temmuz 2022 raporuna göre Türkiye’deki rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 11.054 megavata ulaştı. Güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü ise 8.658 megavata yükseldi.

    Önceki aya kıyasla rüzgar enerjisinde 77 megavat, güneş enerjisinde 179 megavat güç artışı oldu. Kurulu güç verilerine Türkiye’deki lisanslı ve lisanssız santrallerdeki güçler dahil ediliyor ancak santraller dışındaki üretimler dahil edilmiyor.

    Öte yandan Türkiye’nin toplam kurulu gücü 101.814 megavata yükseldi. En yüksek elektrik üretim gücü 25.295 megavat ile doğal gaz santrallerinden karşılanıyor. Güneş enerjisi santralleri, toplam kurulu gücün yüzde 10,86’sını, rüzgar enerjisi santralleri ise toplam kurulu gücün yüzde 8,50’sini oluşturuyor.

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