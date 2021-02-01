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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16'ların yapısal yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.
    01 Şubat 2021, 22:45 (2 hf.)
    2,4b
    1
    21
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı
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    Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacı, F-16’lar ile karşılanıyor. Bu uçakların daha fazla kullanım ömrü sunması için yapısal iyileştirme çalışmaları başladı.

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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in paylaşımına göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), F-16 Blok 30 uçaklarının parçalarını yenileme çalışmasına başladı. Uçak başına 1200-1500 adet parça yenilenecek. Gerekli görülen parçalar tamir edilecek ve gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

    Demir’in açıklamasına göre F-16 parçalarının yenileme işlemiyle F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor.

    Diğer yandan F-16’ların gücünün artması için Lockheed Martin ile birlikte modernizasyon projesi sürüyor. Bugüne kadar 4 adet F-16 uçağı modernize edilerek TSK’ya teslim edildi. 2023’e kadar filodaki tüm F-16’lar modernize edilecek.



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    İstiklalFMK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlgi çekiyor diye savunma sanayii haberlerine merak saldınız anladık. Ama her haberde bir fiyasko yapmak zorunda mısınız? İstif sınıfı haberine TF-2000 grafiği koyarsınız. Açıklamaları birbirine karıştırırsınız.

    Giriş paragrafı:
    "Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacı, F-16’lar ile karşılanıyor. Bu uçakların daha fazla kullanım ömrü sunması için yapısal iyileştirme çalışmaları başladı."

    Türkiye 90'lı yıllardan beri uçak ihtiyacını F-16 ile karşılıyor. F-35 programından çıkarılması ile alakası yok. F-16'ların gövde ömrünün uzatılması da yine F-35 gelse de yapılacak bir gelişmeydi.

    "Bugüne kadar 4 adet F-16 uçağı modernize edilerek TSK’ya teslim edildi."
    Af edersiniz ama hangi modernizasyon kapsamında 4 uçak teslim edildi? CCIP mı? Yıllar önce bitti. Özgür mü? O daha prototip geliştirmesi devam ediyor? Karman çorman içerikler.
    İlgi çekiyor diye savunma sanayii haberlerine merak saldınız anladık. Ama her haberde bir fiyasko yapmak zorunda mısınız? İstif sınıfı haberine TF-2000 grafiği ...
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    Yanıtla +17
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    Nightmare70 (Fuzun ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    F16'lar it dalaşı konusunda mükemmeller ama işte maalesef hafif avcı uçakları, tek motorlu ve küçükler kalkış ağırlıkları da çok başarılı değil. Bize hava üstünlüğü için çift motorlu büyük uçaklar lazım. Aşağıdaki fotoğrafta F16 ve Su30 uçaklarının yan yana fotoğrafları var.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    F16'lar it dalaşı konusunda mükemmeller ama işte maalesef hafif avcı uçakları, tek motorlu ve küçükler kalkış ağırlıkları da çok başarılı değil. Bize hava üstün...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    İstiklalFMK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nightmare70
    "F-16 hafif avcı uçağı" değil. Böyle bir tanım yok. F-16'nın doğru tanımı "çok rollü savaş uçağı" Boyutu üzerinden bir vurgulama yapmak istiyorsanız doğru tanım: "Kompakt" (Bknz: US Air Force https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104505/f-16-fighting-falcon/)

    F-16 gelişimi hiç durmayan, duraksamayan proje olarak en başarılı uçaklardan biri. Türkiye'ye daha büyük bir uçak lazım evet. Ancak Su-30'un örnek fotoğraf olarak verilmesi yanılgılara sebep olacaktır. Su-30 çoğu konuda halen yerinde sayarken F-16 çok ileri kabiliyetler kazandı. Sadece AIM-120 AMRAAM C-7 füzesi dahi çok büyük farklar oluşturuyor. Hindistan elindeki Su-30'ların Rus malı R-27 ve R-77 füzelerinden memnun kalmadığı için İngilizlerden hava-hava füzesi alarak entegre etmek istedi. Rusya izin vermedi. Burada F-16'ların radarlarına, yeni link sistemlerine vs. hiç değinmiyorum bile. Dolayısı ile F-16'nın üstüne çıkmak gerektiği konuşulurken Su-30'un örnek resim olarak dahi gösterilmesi doğru değil. F-15, EF-2000 Tranche 3 gibi örnekler vermek lazım.
    "F-16 hafif avcı uçağı" değil. Böyle bir tanım yok. F-16'nın doğru tanımı "çok rollü savaş uçağı" Boyutu üzerinden bir vurgulama yapmak istiyorsanız doğru tanım...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    draconist (Kubilay Kayahan) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Keşke böyle bir işe girişilmişken ASELSAN’ın geliştirmekte olduğu AESA radarları hazır olsaydı da onları entegre edebilseydik, uçaklar blok 60 ve 70 seviyesine bir nebze çıkmış olurdu sanırım. AESA 2021 içinde hazır olacaktı sanırım, umarım gecikmez.
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    Quard (Ahmet G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ömrünü uzatsan ne olur ki,F-35 rafa kalkmışken Bulgaristan'ın yaptığı gibi F-16 Block 70 alsak ya.
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    viper (Korcan Ayata) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gövde üzeri yakıt tankları eklenmeli.
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    İstiklalFMK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlgi çekiyor diye savunma sanayii haberlerine merak saldınız anladık. Ama her haberde bir fiyasko yapmak zorunda mısınız? İstif sınıfı haberine TF-2000 grafiği koyarsınız. Açıklamaları birbirine karıştırırsınız.

    Giriş paragrafı:
    "Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacı, F-16’lar ile karşılanıyor. Bu uçakların daha fazla kullanım ömrü sunması için yapısal iyileştirme çalışmaları başladı."

    Türkiye 90'lı yıllardan beri uçak ihtiyacını F-16 ile karşılıyor. F-35 programından çıkarılması ile alakası yok. F-16'ların gövde ömrünün uzatılması da yine F-35 gelse de yapılacak bir gelişmeydi.

    "Bugüne kadar 4 adet F-16 uçağı modernize edilerek TSK’ya teslim edildi."
    Af edersiniz ama hangi modernizasyon kapsamında 4 uçak teslim edildi? CCIP mı? Yıllar önce bitti. Özgür mü? O daha prototip geliştirmesi devam ediyor? Karman çorman içerikler.
    Yanıtla +17
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    E emir_sezer (emir sezer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ruslarla s500 ü beraber yapacağımız söyleniyordu gidişata bakılırsa uçağı da ya alacağız yada beraber muharip uçak yapacağız

    konu hakkında fikri olan varsa yazsın
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi ) emir_sezer
    Ruslar s400 ün bile sadece bazı parçalarında teknoloji transferini kabul etti, sizce s500'ü kabul ederler mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Nightmare70 (Fuzun ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    F16'lar it dalaşı konusunda mükemmeller ama işte maalesef hafif avcı uçakları, tek motorlu ve küçükler kalkış ağırlıkları da çok başarılı değil. Bize hava üstünlüğü için çift motorlu büyük uçaklar lazım. Aşağıdaki fotoğrafta F16 ve Su30 uçaklarının yan yana fotoğrafları var.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    A alucard116 (serkan yaşar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nightmare70
    mmu çift motorlu olacak zaten
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    İstiklalFMK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nightmare70
    "F-16 hafif avcı uçağı" değil. Böyle bir tanım yok. F-16'nın doğru tanımı "çok rollü savaş uçağı" Boyutu üzerinden bir vurgulama yapmak istiyorsanız doğru tanım: "Kompakt" (Bknz: US Air Force https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104505/f-16-fighting-falcon/)

    F-16 gelişimi hiç durmayan, duraksamayan proje olarak en başarılı uçaklardan biri. Türkiye'ye daha büyük bir uçak lazım evet. Ancak Su-30'un örnek fotoğraf olarak verilmesi yanılgılara sebep olacaktır. Su-30 çoğu konuda halen yerinde sayarken F-16 çok ileri kabiliyetler kazandı. Sadece AIM-120 AMRAAM C-7 füzesi dahi çok büyük farklar oluşturuyor. Hindistan elindeki Su-30'ların Rus malı R-27 ve R-77 füzelerinden memnun kalmadığı için İngilizlerden hava-hava füzesi alarak entegre etmek istedi. Rusya izin vermedi. Burada F-16'ların radarlarına, yeni link sistemlerine vs. hiç değinmiyorum bile. Dolayısı ile F-16'nın üstüne çıkmak gerektiği konuşulurken Su-30'un örnek resim olarak dahi gösterilmesi doğru değil. F-15, EF-2000 Tranche 3 gibi örnekler vermek lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    M Musty3535123 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nightmare70
    uçağın küçük olması daha avantajlı diye biliyorum ben ? daha zor bir hedef.
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