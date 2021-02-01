Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı

Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacı, F-16’lar ile karşılanıyor. Bu uçakların daha fazla kullanım ömrü sunması için yapısal iyileştirme çalışmaları başladı.İlginizi Çekebilir Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in paylaşımına göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), F-16 Blok 30 uçaklarının parçalarını yenileme çalışmasına başladı. Uçak başına 1200-1500 adet parça yenilenecek. Gerekli görülen parçalar tamir edilecek ve gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.
Demir’in açıklamasına göre F-16 parçalarının yenileme işlemiyle F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor.
Diğer yandan F-16’ların gücünün artması için Lockheed Martin ile birlikte modernizasyon projesi sürüyor. Bugüne kadar 4 adet F-16 uçağı modernize edilerek TSK’ya teslim edildi. 2023’e kadar filodaki tüm F-16’lar modernize edilecek.
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Giriş paragrafı:
"Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacı, F-16’lar ile karşılanıyor. Bu uçakların daha fazla kullanım ömrü sunması için yapısal iyileştirme çalışmaları başladı."
Türkiye 90'lı yıllardan beri uçak ihtiyacını F-16 ile karşılıyor. F-35 programından çıkarılması ile alakası yok. F-16'ların gövde ömrünün uzatılması da yine F-35 gelse de yapılacak bir gelişmeydi.
"Bugüne kadar 4 adet F-16 uçağı modernize edilerek TSK’ya teslim edildi."
Af edersiniz ama hangi modernizasyon kapsamında 4 uçak teslim edildi? CCIP mı? Yıllar önce bitti. Özgür mü? O daha prototip geliştirmesi devam ediyor? Karman çorman içerikler.
F-16 gelişimi hiç durmayan, duraksamayan proje olarak en başarılı uçaklardan biri. Türkiye'ye daha büyük bir uçak lazım evet. Ancak Su-30'un örnek fotoğraf olarak verilmesi yanılgılara sebep olacaktır. Su-30 çoğu konuda halen yerinde sayarken F-16 çok ileri kabiliyetler kazandı. Sadece AIM-120 AMRAAM C-7 füzesi dahi çok büyük farklar oluşturuyor. Hindistan elindeki Su-30'ların Rus malı R-27 ve R-77 füzelerinden memnun kalmadığı için İngilizlerden hava-hava füzesi alarak entegre etmek istedi. Rusya izin vermedi. Burada F-16'ların radarlarına, yeni link sistemlerine vs. hiç değinmiyorum bile. Dolayısı ile F-16'nın üstüne çıkmak gerektiği konuşulurken Su-30'un örnek resim olarak dahi gösterilmesi doğru değil. F-15, EF-2000 Tranche 3 gibi örnekler vermek lazım.