Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı

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Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacı, F-16’lar ile karşılanıyor. Bu uçakların daha fazla kullanım ömrü sunması için yapısal iyileştirme çalışmaları başladı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in paylaşımına göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), F-16 Blok 30 uçaklarının parçalarını yenileme çalışmasına başladı. Uçak başına 1200-1500 adet parça yenilenecek. Gerekli görülen parçalar tamir edilecek ve gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

Demir’in açıklamasına göre F-16 parçalarının yenileme işlemiyle F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor.

Diğer yandan F-16’ların gücünün artması için Lockheed Martin ile birlikte modernizasyon projesi sürüyor. Bugüne kadar 4 adet F-16 uçağı modernize edilerek TSK’ya teslim edildi. 2023’e kadar filodaki tüm F-16’lar modernize edilecek.

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